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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 27.04.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

Berlin’de sürücülere yönelik Kovid-19 test istasyonu

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Berlin’de sürücülere yönelik Kovid-19 test istasyonu
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Almanya’nın başkenti Berlin’de, sürücülere yönelik koronavirüs (Kovid-19) test istasyonu kuruldu.

Wedding semtindeki Festplatz meydanında kurulan test istasyonunda, Kovid-19 belirtileri gösterenler veya enfekte bir kişiyle temasta bulunanlar test yaptırabiliyor. Test yaptırmak isteyen kişiler, Mitte ilçesinin sağlık dairesini aradıktan sonra buraya yönlendiriliyor. Aracıyla alana gelen sürücülere, çadırlarda, otomobillerinden inmeden Kovid-19 testi yapılıyor. Özel koruyucu kıyafetler giyen sağlık çalışanları test yaptırmak için istasyona gelen sürücülere temas etmeden uygulamayı gerçekleştiriyor.
Mitte Sağlık Dairesi’nden alınan bilgiye göre, söz konusu istasyonda günde 50 ila 60 test yapılması planlanıyor. Berlin’dekine benzer bir Kovid-19 test istasyonu Neukölln ilçesinde de açılacak.

Berlin’de sürücülere yönelik Kovid-19 test istasyonu

 

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