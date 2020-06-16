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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 16.06.2020 - 10:32,Son Güncelleme:

Berlin’de şok! O binalarda 50 kişide pozitif çıktı

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Berlin’de şok! O binalarda 50 kişide pozitif çıktı
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Almanya’ın başkenti Berlin’de bazı binalar karantina altına alındı. Karantinaya alınan binalarda yüzden fazla dairenin bulunduğu açıklandı.

Dairelerde Türkiye kökenliler de olmak üzere farklı ülkelerden göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bildirildi. Karantinaya alınan binalarda yaşayan 50 kişide virüs testi pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine harekete geçen belediye binaları karantina altına alırken, bina sakinlerinin tümünü Kovid-19 testine tabi tuttu. Binada genelde kalabalık ailelerin yaşadığı da verilen bilgiler arasında.

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