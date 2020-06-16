Berlin’de şok! O binalarda 50 kişide pozitif çıktı

Dairelerde Türkiye kökenliler de olmak üzere farklı ülkelerden göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bildirildi. Karantinaya alınan binalarda yaşayan 50 kişide virüs testi pozitif çıktığı açıklandı. Bunun üzerine harekete geçen belediye binaları karantina altına alırken, bina sakinlerinin tümünü Kovid-19 testine tabi tuttu. Binada genelde kalabalık ailelerin yaşadığı da verilen bilgiler arasında.