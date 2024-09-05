Berlin’de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

BERLİN / Fotoğraf: dpa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 10:19
Almanya’nın başkenti Berlin’de dün gece saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, göçmenlerin de yoğun olarak yaşadığı Schöneberg ilçesinde meydana geldi.
BERLİN Savcılığı ve polis tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı saat 01.00 sıralarında Bülowstrasse ile Potsdamer Strasse’nin kesiştiği noktada yaşandı. Olayda, 42 yaşındaki bir adam vurularak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralanan 44 ve 42 yaşlarındaki diğer iki kişi ise tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili cinayet bürosunun soruşturma başlattığını açıkladı.
Yerel haber
kaynaklarından edinilen bilgilere göre, en az üç kurşun kırmızı bir BMW’ye isabet etti ve bir otobüs durağına da zarar verdi. Olay yerindeki acil sağlık ekipleri, yakındaki bir kaldırımda bacağından vurulmuş bir adam buldu. Görgü tanıklarına göre bu kişi, saldırıyla ilgisi olmayan, bisikletiyle olay yerinden tesadüfen geçen biri. Ancak polis bu bilgiyi henüz doğrulamadı. Olayın bir suç örgütüyle bağlantısı olup olmadığı henüz belli değil. Saldırının gerçekleştiği bölge, Berlin’in eğlence mekanlarıyla bilinen bölgelerinden biri olarak tanınıyor. Polis, geniş güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kapattı ve olay yerine destek amacıyla bir itfaiye aracı çağrıldı. Toplamda 28 görevli olay yerinde müdahalede bulundu.