Berlin’de silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

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BERLİN Savcılığı ve polis tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırı saat 01.00 sıralarında Bülowstrasse ile Potsdamer Strasse’nin kesiştiği noktada yaşandı. Olayda, 42 yaşındaki bir adam vurularak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaralanan 44 ve 42 yaşlarındaki diğer iki kişi ise tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili cinayet bürosunun soruşturma başlattığını açıkladı.