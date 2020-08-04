Berlin’de silahlı banka soygunu girişimi: 1 yaralı

BERLİN’de Bundesplatz Meydanı’nda silahlı soygun girişimi yaşandı. Gündüz vakti bankaya giren silahlı bir grup, iki güvenlik görevlileriyle karşılaşınca silahlı çatışma çıktı. Soyguncular olay yerinden kaçarken bir güvenlik görevlisi açılan ateş sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Üç veya 4 kişi oldukları tahmin edilen soyguncular, kaçarken geldikleri aracı ateşe verdi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre soyguncular başka bir araçla kaçtı. Araçta çıkan yangına 20 kişilik itfaiye eri müdahale etti. AYNI KİŞİLER Mİ?

Yaralı güvenlik görevlisinin durumunun ağır olmadığını açıklayan polis sözcüsü Thilo Cablitz, soyguncuların bankadan bir şey alamadan kaçtıklarını söyledi. Olayın 4 gün önce Berlin Hermanplatz Meydanı’ndaki bir bankada biber gazlı soygun girişimiyle bir bağlantısı olup olmadığı yönündeki soruyu cevaplayan Cablitz, “Hermannplatz’daki soygun girişimi ile bugünkü soygun girişimi arasında fark var. Hermannplatz’daki olayda soyguncular para transferi yapanları soymak istedi. Buradaki soyguncular ise direk bankaya girip soygun gerçekleştirmek istedi. Ama yine de aralarında bir bağlantı olup olmadığını, iki soygun girişiminin de aynı şahıslar tarafından gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyoruz” yanıtını verdi. SON ZAMANLARDA ARTTI

Berlin’de bankalara ve para nakil araçlarına saldırılar son zamanlarda oldukça arttı. Dört gün önce Hermannplatz Meydanı’nda büyük bir mağazanın içerisinde yer alan bir bankaya biber gazlı soygun girişiminde bulunulmuştu. Yaklaşık iki ay önce de, yine bugünkü soygun girişiminin gerçekleştirildiği caddede bir para nakil aracı soyulmuş, soyguncular araçtaki 500 bin Euro’yu alarak kayıplara karışmıştı.