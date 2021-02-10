Berlin’de seçimler 26 Eylül’de

SPD’li Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller’in yeniden aday olmayıp Federal Meclis milletvekili olmak istediğini açıklaması üzerine partinin Eyalet Teşkilatı Eş Başkanları Fransizka Giffey ile Raed Saleh’in seçim kampanyasını ortaklaşa sürdüreceği belirtildi. Ancak SPD’nin seçimlerden olası ortaklardan daha fazla oy alması halinde Berlin Başbakanı’nın şu anda Federal Aile Bakanı olarak görev yapan Fransizka Giffey’in üstlenmesine kesin gözüyle bakılıyor. CDU’nun lider adayının Kai Wagner, Sol Parti’nin Klaus Lederer, Yeşiller’in de Bettina Jarasch olacağı kesinleşti.

ANKETLERE GÖRE CDU ÖNDE

Son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarında Berlin seçimlerinde CDU ‘en güçlü parti’ olarak çıkıyor. Anketlere göre eyalet seçimlerinin bu hafta sonu yapılması halinde CDU yüzde 22.5, Yeşiller yüzde 20, SPD yüzde 18, Sol Parti yüzde 14, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 13, Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 5 ve Die Partei (Parti) yüzde 5 oy alacak. 18 Eylül 2016’da yapılan seçimlerde SPD yüzde 21.6, CDU yüzde 17.6, Sol Parti yüzde 15.6, Yeşiller yüzde 15.2, AfD yüzde 14.2, FDP ise yüzde 6.7 oy almıştı.