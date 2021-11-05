Berlin’de Rus diplomat ölü bulundu

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HAFTALIK Der Spiegel dergisi 19 Ekim sabahı saat 07.20’ye doğru devriye gezen Berlin polisinin Büyükelçilik binalarından birinin önünde hareket etmeyen birini gördüğü ve derhal ilkyardımı haberdar ettiğine yer verdi. Haberde gelen ekiplerin söz konusu kişinin yaşamını yitirmiş olduğunu saptadığı da yer aldı. 2019 yılından beri Berlin’de ‘ikinci sekreter’ statüsüyle görev yapan kişinin Rusya’da iç istihbarattan sorumlu Federal Güvenlik Teşkilatı (FSB) elemanı olduğu ve binanın üçüncü katındaki pencereden düşmüş veya itilmiş olabileceği de ileri sürüldü. Diplomat statüsünde olduğu için Berlin savcılığının devreye gidemediği ve Rus tarafın otopsi yapılmasına izin vermediği de belirtildi. Rusya Federasyonu Büyükelçiliği ‘trajik bir olay’ açıklamasında bulunurken, olayla ilgili başka bilgi vermedi.