Berlin’de Rus ajanın ölümü Rusya’ya bir mesaj mı?

Haberin Devamı

BERLİN’deki Rus Büyükelçiliği’nde ölü bulunan Rus ajanı Kırill A. Zhalo’nun Rus istihbaratı FBS’de üst düzey bir subay olan Alexey Zhalo’nun oğlu olduğu ortaya çıktı. Alexey Zhalo’nun Kremlin karşıtları ve muhaliflerinin ölümlerinden sorumlu olduğu iddia ediliyor. İstihbarat bünyesindeki suikastlardan sorumlu ilgili birimin, Berlin’in Tiergarten ilçesindeki parkta 2019 yılında öldürülen Çeçen asıllı Gürcistan vatandaşının da öldürülmesinden de sorumlu olduğu tahmin ediliyor. Çeçen asıllı Gürcü vatandaşının, Kirill Zhalo’nun Berlin’deki Rus Büyükelçiliği’nde göreve başlamasından bir hafta sonra öldürülmesi de dikkat çekti.

YABANCI İSTİHBARATIN İNTİKÂMI MI?

Kirill Zhalo’nun ölüm nedeni ve ölümünün ardındaki sır perdesi aralanamadı. Rusya diplomatik haklarını kullanarak Berlin Polisi’nin araştırmasına ve otopsi yapılmasına izin vermedi. Kirill Zhalo’nun ölüm nedeninin intihar mı, cinayet mi yoksa kaza mı olduğunun öğrenilmemesi medyada birçok spekülasyona neden oldu. Bild gazetesi, Batılı istihbarat uzmanları tarafından, Kirill Zhalo’nun intikam amaçlı olarak yabancı istihbarat tarafından öldürüldüğünün tahmin edildiğini yazdı. Ancak Berlin’deki Rus Büyükelçiliği olayı ‘trajik bir kaza’ olarak niteledi. Açıklamada, “Bu trajik olayın ışığında bazı Batı medyasında ortaya çıkan spekülasyonların kesinlikle yanlış olduğunu düşünüyoruz” denildi. Rus bürokratın, Berlin’in Mitte semtindeki Behren caddesindeki büyükelçilik bina kompleksinin üst katından düşmüş olabilceği belirtildi.

‘PENCEREDEN ATILDI’ İDDİASI

Rus diplomatın ölümü üzerine, Rusya’daki muhaliflerden de ilginç açıklamalar geldi. Daha önce kendisi de birkaç kez Berlin’deki Rus Büyükelçiliği’ne giden Rus muhalif eylemci Leonid Volkov, Telegram haber kanalında, binanın pencerelerinin bir ‘intihar’ girişimi için yeteri kadar yüksek olmadığını söyledi. Volkov, FSB subayının oğlunun ‘pencereden atıldığını’ iddia etti. Volkov, hapsedilen Kremlin rakibi Alexei Navalny’nin yakın bir sırdaşı olarak biliniyor. Volkov ve Navalny, FSB’yi siyasi suikastlarla suçluyor.