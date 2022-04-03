Berlin’de rekor okuma denemesi

Haberin Devamı

23 Nisan’a kadar en az 1008 kişi 30’ar dakika arayla değişmeli olarak ara vermeden çocuk kitapları okuyacak. Rekor kırılması için bir kişinin sadece bir kez kitap okuması gerekiyor. Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey, Berlin eyaleti kamu destekli medya kurumu RBB stüdyolarında yarım saat kitap okuyarak rekor denemesini başlattı. Giffey, ‘Ay ışığı ejderhası’ adlı kitaptan bölüm okudu. RBB Genel Yayın Yönetmeni Patricia Schlesinger de kitap okuyarak rekor denemesine destek verdi. Okumalar internet üzerinden canlı yayınlandı. Rekor denemesi RBB, Okuma Locası Derneği ve Berlin Çocuklara Dil Destekleme Vakfı iş birliğiyle başlatıldı.