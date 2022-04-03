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Berlin’de rekor okuma denemesi

#Uluslararası Çocuk Kitapları Günü#Franziska Giffey#RBB
Berlin’de rekor okuma denemesi

Berlin’de Uluslararası Çocuk Kitapları Günü kapsamında bir grup inisiyatif, çocuk kitapları okumada rekor denemesi başlattı. Buna göre Berlin’de 19 gün boyunca aralıksız çocuk masalı okunacak.

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23 Nisan’a kadar en az 1008 kişi 30’ar dakika arayla değişmeli olarak ara vermeden çocuk kitapları okuyacak. Rekor kırılması için bir kişinin sadece bir kez kitap okuması gerekiyor. Berlin Eyalet Başbakanı Franziska Giffey, Berlin eyaleti kamu destekli medya kurumu RBB stüdyolarında yarım saat kitap okuyarak rekor denemesini başlattı. Giffey, ‘Ay ışığı ejderhası’ adlı kitaptan bölüm okudu. RBB Genel Yayın Yönetmeni Patricia Schlesinger de kitap okuyarak rekor denemesine destek verdi. Okumalar internet üzerinden canlı yayınlandı. Rekor denemesi RBB, Okuma Locası Derneği ve Berlin Çocuklara Dil Destekleme Vakfı iş birliğiyle başlatıldı.

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#Uluslararası Çocuk Kitapları Günü#Franziska Giffey#RBB

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