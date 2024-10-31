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Berlin’de polisten kaçan kişinin çantasından 500 gram patlayıcı çıktı!

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#Almanya#Berlin#AVRUPADAN HABERLER
Berlin’de polisten kaçan kişinin çantasından 500 gram patlayıcı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2024 12:40

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kişinin polisten kaçarken düşürdüğü sırt çantasının içinde, güçlü bir patlayıcı bulunduğu bildirildi.

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BERLİN polisinden yapılan açıklamada, dün Neukölln Tren İstasyonu’nda şüphe üzerine kimlik kontrolü yapılmak istenen bir kişinin raylara atlayarak kaçmaya başladığı ve bu sırada sırt çantasını düşürdüğü ifade edildi. Yapılan kontrolde çantada patlayıcı bulunduğu ve yakındaki park alanına götürülerek kontrollü bir şekilde imha edildiği belirtildi. Alman medyasındaki haberlerde, söz konusu çantada 500 gram TATP adlı güçlü patlayıcı madde olduğu belirtildi. Çantadan, 30 yaşında Polonyalı bir erkek adına düzenlenen kimlik çıktığı ancak kimlik için 21 Ocak 2022 tarihinde kayıp ilanı verildiği kaydedildi. Olayın ardından tren istasyonu ve çevresinde bomba araması yapıldığı aktarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken kaçan kişiyi arama çalışmalarının sürdürüldüğü ifade edildi.

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#Almanya#Berlin#AVRUPADAN HABERLER

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