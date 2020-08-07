Berlin’de polisle göstericiler çatıştı

BERLİN’in Neukölln semtinde sol kesimden gençlerin buluştuğu bar olarak tanınan Syndikat lokalini kapatma girişimi sonucu olaylar çıktı. Kira sözleşmesi uzatılmayan barın işletmecileri lokali bırakmak istemiyor. Barın zorla boşaltılacağı haberini alan sol gruplar perşembe akşamı barın önünde toplanarak, engellemek istedi. Polis göstericileri barın önünden uzaklaştırmak isteyince, göstericiler arasından polise taş ve şişe atanlar oldu. Çok sayıda polis yaralandı. Polis barın önünü boşaltarak, barikatlarla kordon altına aldı. Polisin verdiği bilgiye göre göstericiler barikatları ateşe verdi. 40 civarında gösterici geçici olarak gözaltına alındı. Olaylar bu sabah da devam etti.