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Berlin’de polis, Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu

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#Almanya#Filistin#AVRUPADAN HABERLER
Berlin’de polis, Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2024 09:46

Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının birinci yılı dolayısıyla düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde polis sert müdahalede bulundu.

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NEUKÖLLN ilçesinde bulunan Südstern metro istasyonunun yanındaki meydanda Filistin’e destek gösterisi için yüzlerce kişi toplandı. İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarına tepki gösterilen eylemde Filistin ve Lübnan bayrakları ile “Soykırımı fonlamayı durdurun”, “Almanya, 16 binden fazla çocuğun öldürülmesine yardım etti”, “Hiçbir can diğerinden daha değersiz değil her yerde cinayetleri durdurun” ve “Gazze, Batı Şeria, Lübnan-kitlesel cinayetleri durdurun” yazılı dövizler taşındı. Göstericiler, “İsrail terör devleti”, “Almanya finanse ediyor, İsrail bombalıyor”, “Kadın katili İsrail”, “Hepimiz Filistinliyiz”, “Filistin’e özgürlük”, “Tüm Berlin polisten nefret ediyor” ve “Lübnan’a özgürlük” sloganları attı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis, eylemi sonlandırarak göstericilere sert müdahalede bulundu ve gösteriye katılanlara karşı biber gazı kullandı. Çok sayıda göstericinin gözaltına alındığı eyleme İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de katıldı.

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Berlin’de polis, Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu

Berlin’de polis, Filistin destekçilerine sert müdahalede bulundu

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#Almanya#Filistin#AVRUPADAN HABERLER

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