Berlin’de PKK'ya karşı ikinci eylem

KIZINI geri almak için başlattığı mücadelesini yılmadan sürdüreceğini belirten Maide T., tüm anneleri kendisine destek olmaya çağırdı: “Çocukları olan, benim durumumda olan kim varsa davet ediyorum. Hepimiz anneyiz. Tüm kadınlarını çağırıyorum. Çocuklarımız için hep beraber bu savaşı verelim. Benim gibi birçok annenin olduğunu biliyorum. Ancak tehdit nedeniyle çıkmaya çekiniyorlar. Ne olursa olsun bana olan desteğin artacağından emenim. Gelecek hafta eylemimi Federal Meclis veya Başbakanlık binası önünde gerçekleştireceğim. ‘ALMANLAR GÖRSÜN İSTİYORUZ’

Maide T.’nin kızına kavuşmak için başlattığı eylemin ikinci haftasında Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği ve Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Derneği’nden destek geldi. Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği Başkanı Serap Mamati, Maide annenin mücadelesini medyadan görünce destek verme kararı aldıklarını söyledi: “Bir anne olarak da bu görevi yapma mecburiyeti hissediyorum. Her hafta kendisine destek verme kararı aldık. Maide T’nin yaşadıklarını Almanların görmesini istiyoruz. Alman arkadaşlarımız neler yaptıklarını düşünsünler, annelerin nasıl ağladığını gözlerini açıp görsünler.” ‘TÜM ANNELERİ BEKLİYORUZ’

Vatan Partisi Berlin Öncü Kadın Başkanı Gülseren Küçükkale ise bölücü terör örgütüne karşı annelerin direnişinin Diyarbakır’da Hacire anneyle başladığını Berlin’de ise Maide annenin bu direnişi başlattığına dikkati çekti: “Biliyoruz ki, Avrupa’da da pek çok genç terör örgütleri tarafından kaçırılıyor. Pek çok olumsuzluklar yaşanıyor. Maide anne yalnız olmasına rağmen çok büyük cesaretle bu mücadeleye girişti. Maide annenin eyleminin Avrupa’da olmasının ayrı bir önemi var. Çünkü burada terör örgütlerinin dış kaynaklarının herhangi bir şekilde aldıkları maddi ve siyasi desteğin Alman ve Avrupa topluluğuna nasıl etki ettiğini Avrupalıların görmeleri açısından önemli görüyorum. Maide annenin burada yalnız bırakılmaması gerekir. Bundan sonraki eylemlerde çocukları bölücü terör örgütü tarafından kaçırılan anneler başta olmak üzere, teröre hayır diyen vatanımızın bölünmez bütünlüğünü esas alan tüm anneleri de Maide anneye destek vermeye davet ediyoruz.”