İHA / Fotoğraf: Arşiv
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Berlin’de PKK’lı grup esnafa saldırdı
Almanya’nın başkenti Berlin’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtinde yürüyüş yapan terör örgütü PKK yandaşları, kendilerine tepki gösteren esnafa saldırdı.
Polisin müdahale ettiği PKK yandaşları, ayrıca yürüyüş sırasında çevredekilere ellerindeki cisimleri fırlattı. Ellerinde terör örgütüne ait bez parçalarını taşıyan grup, sık sık PKK elebaşının sloganlarını attı. PKK’lıların yürüyüşüne Sol Parti eyalet milletvekili Hakan Taş da katıldı.
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