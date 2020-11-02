MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriBerlin’de PKK’lı grup esnafa saldırdı
GeriAvrupa Berlin’de PKK’lı grup esnafa saldırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
İHA / Fotoğraf: Arşiv
Haber Giriş: 02.11.2020 - 09:47 | Son Güncelleme:

Berlin’de PKK’lı grup esnafa saldırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Berlin’de PKK’lı grup esnafa saldırdı
Abone Olgoogle-news

Almanya’nın başkenti Berlin’de Türklerin yoğun olarak yaşadığı ve küçük İstanbul olarak bilinen Kreuzberg semtinde yürüyüş yapan terör örgütü PKK yandaşları, kendilerine tepki gösteren esnafa saldırdı.

Polisin müdahale ettiği PKK yandaşları, ayrıca yürüyüş sırasında çevredekilere ellerindeki cisimleri fırlattı. Ellerinde terör örgütüne ait bez parçalarını taşıyan grup, sık sık PKK elebaşının sloganlarını attı. PKK’lıların yürüyüşüne Sol Parti eyalet milletvekili Hakan Taş da katıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle