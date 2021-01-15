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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 15.01.2021 - 12:11 | Son Güncelleme:

Berlin’de perdeler açılmayacak

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Berlin’de perdeler açılmayacak
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Almanya, salgının ikinci dalgasını kırmada başarılı olamadı. İki ayı aşkın süredir uygulanan sıkı kapanma kararlarına rağmen günlük vaka sayıları 20 binin altına düşmedi. Günlük can kaybı da sürekli binin üzerinde seyrediyor. Salgının kontrol altına alınamaması üzerine Berlin’deki sanatsal etkinlikler de nisan ayına kadar ertelendi.

BERLİN Eyalet Kültür Senatörü Klaus Lederer, başkentteki tiyatro, opera, konser ve bale gösterilerinin Paskalya Bayramı’ndan önce sahnelenemeyeceğini söyledi. Sol Parti’li Senatör Lederer, tiyatro, bale ve opera yetkilileriyle yaptığı toplantı sonrasında, “Biz sahnelerin Paskalya Bayramı’na kadar açılmaması konusunda fikir birliğine vardık. Başka bir karar almak sadece fantezi olurdu. Salgının hızla yayıldığını unutmamak gerekir. Bugünlerde neler yapacağımızı konuşamayız. Ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Her şey yoluna girerse kültür hayatımızın merkezinde olur” dedi. Almanya genelinde tiyatro, opera, konser ve bale salonları kasım ayından beri kapalı tutuluyor. Kapanma kararı ise ocak ayının sonuna kadar alınmıştı. Berlin’de ve Almanya’nın diğer birçok kentinde hazırlanan çok sayıda gösteri ve oyun sahnelenmeyi bekliyor.

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