Berlin’de peçeyle otomobil kullanma mücadelesi

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DAVACI kadın, dini inançlarına dayanarak yüzünü tamamen kapatan ve sadece gözlerini açık bırakan peçeyle araç kullanabilmek için Trafik Yönetmeliği’ndeki örtünme yasağından muaf tutulmayı talep etti ve bunun temel haklarını ihlal ettiğini savundu. Mahkeme sözcüsü, baş hâkim Heike Grigoleit’in davacının duruşmaya şahsen katılmasını talep ettiğini açıkladı. Davanın aynı gün sonuçlanması bekleniyor. Ancak davanın, diğer eyaletlerde benzer taleplerin reddedilmesi nedeniyle kadın için olumsuz sonuçlanma ihtimali yüksek.

KOBLENZ’DE REDDEDİLMİŞTİ

Almanya Trafik Yönetmeliği’ne göre araç kullananların yüzlerini kapatmaları yasak. Sürücülerin yüzleri kimliklerindeki gibi açıkça görünür olması gerekiyor. Ancak ilgili makamlar, istisnai durumlarda bu yasağı esnetme yetkisine sahip. Almanya’da daha önce de benzer davalar gündeme geldi. Rheinland-Pfalz eyaletindeki Koblenz İdare Mahkemesi, Ağustos 2024’te verdiği kararda, Müslüman bir kadının peçesiyle araç kullanma talebini reddetmişti.