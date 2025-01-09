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Berlin’de peçeyle otomobil kullanma mücadelesi

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#ALMANYA#Peçe#AVRUPADAN HABERLER
Berlin’de peçeyle otomobil kullanma mücadelesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 10:55

Almanya’nın başkenti Berlin’de bir kadın, yüzünü tamamen kapatan peçesiyle araç kullanabilmek için hukuki mücadele başlattı. Şu ana kadar Berlin Trafik Müdürlüğü tarafından talebi reddedilen Müslüman kadın, Berlin Eyaleti’ne dava açtı. Konuyla ilgili ilk duruşma 15 Ocak’ta Berlin İdare Mahkemesi’nde görülecek.

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DAVACI kadın, dini inançlarına dayanarak yüzünü tamamen kapatan ve sadece gözlerini açık bırakan peçeyle araç kullanabilmek için Trafik Yönetmeliği’ndeki örtünme yasağından muaf tutulmayı talep etti ve bunun temel haklarını ihlal ettiğini savundu. Mahkeme sözcüsü, baş hâkim Heike Grigoleit’in davacının duruşmaya şahsen katılmasını talep ettiğini açıkladı. Davanın aynı gün sonuçlanması bekleniyor. Ancak davanın, diğer eyaletlerde benzer taleplerin reddedilmesi nedeniyle kadın için olumsuz sonuçlanma ihtimali yüksek.

KOBLENZ’DE REDDEDİLMİŞTİ
Almanya Trafik Yönetmeliği’ne göre araç kullananların yüzlerini kapatmaları yasak. Sürücülerin yüzleri kimliklerindeki gibi açıkça görünür olması gerekiyor. Ancak ilgili makamlar, istisnai durumlarda bu yasağı esnetme yetkisine sahip. Almanya’da daha önce de benzer davalar gündeme geldi. Rheinland-Pfalz eyaletindeki Koblenz İdare Mahkemesi, Ağustos 2024’te verdiği kararda, Müslüman bir kadının peçesiyle araç kullanma talebini reddetmişti.

Berlin’de peçeyle otomobil kullanma mücadelesi

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#ALMANYA#Peçe#AVRUPADAN HABERLER

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