Berlin’de ortaokul bitirme sınavları iptal

SPD’li Berlin Eğitim Senatörü Sandra Scheeres, “Öğretmenler sınavla meşgul olmak yerine öğrencilere daha fazla bilgi aktarmaya yoğunlaşmalı” dedi. Aynı sınav geçen yıl da salgın nedeniyle Almanya genelinde iptal edilmişti. Alınan karar Berlin’deki okul idarelerini de sevindirdi. Okullar sınava yoğunlaşmak yerine zamanlarının tümünü daha fazla ders yapmaya ayıracaklar. Salgın nedeniyle düzenli olarak okula gidemeyen öğrencilerin sınavlardaki dezavantajlı durumu da alınan karar sonucu ortadan kalkmış oldu. Liseye geçiş için öğrencilerin ders notları da sözlü sınavın yanında dikkate alınacak. Geçen yıl yapılan uygulama sayesinde daha fazla öğrenci liseye devam etme hakkı kazanmıştı.