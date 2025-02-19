Berlin’de Neşet Ertaş’ın mirasını yaşatacağız

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“Berlin’de yaşayan Türkiye kökenli insanlarımız hem ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor hem de aşırı sağın yükselişinden endişe duyuyor. Özellikle çifte vatandaşlık konusu kritik. CDU, kaldırdığımız çifte vatandaşlık yasağını geri getirmek ve Alman vatandaşlığına geçişi zorlaştırmak istiyor. Bu, bu ülkenin inşasında emeği olan dedelerimize ve ninelerimize büyük bir haksızlıktır. İnsanlarımızın, AfD’nin körüklediği ırkçılığa ve İslamofobiye karşı oy kullanmak istediğini sahada görüyorum. Ekonomik sorunlar herkesin meselesi, ancak göçmen aileler için bu yük çok daha ağır. SPD olarak asgari ücreti 15 Euro’ya çıkaracağız, emekli maaşlarını ise CDU’nun aksi yöndeki girişimlerine rağmen koruyacağız. Kira fiyatlarını sınırlandıracak, özellikle Berlin gibi konut krizinin yoğun olduğu bölgelerde kira artışlarını durduracağız. Gıda ve enerji fiyatlarını vergileri düşürerek aşağı çekeceğiz. Çalışanlar için gelir vergisini de azaltmayı planlıyoruz. CDU, FDP ve AfD ise düşük gelirli insanların vergi yükünü koruyarak varlıklı kesimin vergilerini daha da düşürmek istiyor.”

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‘SİYASETTE AKTİF OLDUM’

Siyasete girme kararının kişisel bir deneyimden kaynaklandığını belirten Sinem Taşan-Funke, göçmen kökenli bireylerin eğitimde yaşadığı dezavantajlara dikkati çekti: “Okul yıllarımdan beri adaletsizliklere karşı durarak siyasette aktif oldum. Göçmen kökenli çocuklar, Alman akranlarına kıyasla eğitimde ciddi dezavantajlarla karşı karşıyaydı. 2020’de SPD’den ihraç edilen Thilo Sarrazin, ailemi ve çevremi aşağılayan, ırkçı tezler içeren bir kitap yayımladı. Bu olay, benim Jusos’a (SPD Gençlik Teşkilatı) katılmamı sağladı. 2020-2023 yılları arasında Jusos Berlin Başkanı oldum. Ardından SPD Berlin Eyalet Teşkilatı Başkan Yardımcılığı görevine seçildim. Şimdi ise doğup büyüdüğüm Tempelhof-Schöneberg’den Federal Meclis’e adayım.”

TÜRKÇE MÜZİK FESTİVALİ

Tempelhof-Schöneberg’de seçildiği takdirde Türk toplumu için de çalışacağını vurgulayan Taşan-Funke, kültürel ve sosyal projelere önem verdiğini söyledi: “Türkiye kökenli insanlarımız için hâlihazırda ekonomik, kültürel ve sosyal bazı imkânlar var, ancak yetersiz. Mevcut imkânları daha fazla insana ulaştırmalı, yeni fırsatlar yaratmalıyız. Kent belleğine büyük önem veriyoruz; geçmişin izlerini korumak, toplumsal hafızayı güçlendirmek bizim için kritik. 90’lı yıllara kadar Schöneberg’de Bülowstrasse Metro İstasyonu’nda kurulan Türk Pazarı’nı unutmuyoruz. Neşet Ertaş’ın orada efsanevi bir kaset dükkânı bulunuyordu. SPD olarak bu mirası yaşatmak için bir Türkçe müzik festivali düzenlenmesi için girişimde bulunduk.”

Federal Meclis’e seçilmesi halinde en çok konut politikalarına ağırlık vereceğini belirten Taşan-Funke, barınma krizinin toplum üzerindeki etkilerinin azaltılması gerektiğini ifade etti. Taşan-Funke, “Uygun fiyatlı bir daire bulmak, kirayı ödemek her geçen gün zorlaşıyor ve toplumumuz bunu bizzat deneyimliyor. Federal Meclis’te bu sorunu çözmek için çalışacağım” dedi.

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SİNEM TAŞAN-FUNKE KİMDİR?

Sinem Taşan-Funke, lise eğitimini Berlin’deki Georg-Büchner-Gymnasium’da tamamladı. Ardından Berlin Hür Üniversitesi’nde (FU Berlin) hukuk eğitimi aldı ve birinci devlet sınavını başarıyla geçti. Berlin Yüksek Eyalet Mahkemesi’nde stajyer avukat olarak görev yaptı. Bu süreçte New York’ta bir yurt dışı stajı da gerçekleştirdi ve ikinci devlet sınavını tamamladı. 2021 yılından bu yana Federal Adalet Bakanlığı’nda danışman olarak görev yapan Baskan-Funke, 2010 yılından beri SPD üyesi. 2012-2016 yılları arasında Jusos Tempelhof-Schöneberg’in sözcülüğünü üstlendi. 2016-2020 yılları arasında Jusos Berlin Başkan Yardımcılığı, 2020-2023 yılları arasında ise başkanlık görevini yürüttü. 2022 yılında SPD Tempelhof’un başkanı seçilen Taşan-Funke, 2024 yılından itibaren SPD Berlin’in Eyalet Başkan Yardımcısı olarak siyasi çalışmalarına devam ediyor.