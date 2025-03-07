Berlin’de ne oluyor? Bir gecede 4 yangın...

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Berlin’de Türklerin ve Arap kökenlilerin yoğun olduğu Neukölln semtindeki bir binanın üçüncü katında gece yarısına doğru yangın çıktı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa süre içinde söndürülürken, iki kişinin yaralandığı açıklandı. Ancak yaralıların durumlarıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Binadaki yangından kısa bir süre sonra bu kez saat 00.30 sıralarında yine Neukölln kesiminde Niemetz/Lahn Caddesi bitişiğinde bir otomobil alevler içinde kaldı. İtfaiye ekipleri müdahale edinceye kadar otomobil küle döndü. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, kısa bir süre sonra aynı yere 100 metre mesafede bu kez bir inşaatta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangının söndürüldüğü ve polisin kundaklamadan hareket ettiği açıklandı.

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Bu sabah saatlerinde de Friedrichshain İlçesi’nde bir elektrik dağıtım kutusunda yangın meydana geldi. İtfaiye ekipleri kısa süre içinde çıkan yangını söndürdü. Yangın nedeniyle bölgede bazı telefon ve internet hatları hizmet veremedi.