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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 12.05.2020 - 16:04,Son Güncelleme:

Berlin’de Müzeler Adası kapılarını açtı

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Berlin’de Müzeler Adası kapılarını açtı
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Başkent Berlin’de Türkiye’nin Bergama kentinden antik eserleriyle ünlü olan Pergamon Müzesi’nin de bulunduğu, dünya kültür mirası Müzeler Adası iki ay aradan sonra ziyarete açıldı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 14 Mart tarihinde müzeler kapatılmıştı. Bugün Müzeler Adası’ndaki ‘Alte Nationalgalerie’, ‘Altes Museum’ ve ‘Pergamon Panorama’ yeniden açıldı. Kültür forumda ise ünlü Amerikalı ressamlar Warhol ile Lichtenstein’ın eserlerinin sergilendiği Gemaeldegalerie de ziyarete açık. Maske ve 1.5 metre fiziksel mesafe şartının bulunduğu müze ziyaretinde ilk gün bir akın olmadı. Alte Nationalgalerie müzesi açılışına 20 kadar ziyaretçi geldi.

Berlin’de Müzeler Adası kapılarını açtı

 

 

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