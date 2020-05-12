Berlin’de Müzeler Adası kapılarını açtı

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 14 Mart tarihinde müzeler kapatılmıştı. Bugün Müzeler Adası’ndaki ‘Alte Nationalgalerie’, ‘Altes Museum’ ve ‘Pergamon Panorama’ yeniden açıldı. Kültür forumda ise ünlü Amerikalı ressamlar Warhol ile Lichtenstein’ın eserlerinin sergilendiği Gemaeldegalerie de ziyarete açık. Maske ve 1.5 metre fiziksel mesafe şartının bulunduğu müze ziyaretinde ilk gün bir akın olmadı. Alte Nationalgalerie müzesi açılışına 20 kadar ziyaretçi geldi.