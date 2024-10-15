Berlin’de LÖSEV galası!

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LÖSEMİ hastası çocuklara yardım amacıyla 1998 yılından beri Türkiye’de hizmet veren ve birikimlerinden dünya genelinde lösemili çocukların da yararlanması için ilk yurt dışı şubesini Berlin’de açan LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı), Almanya’nın başkentindeki kuruluşunu görkemli bir balo gecesi ile kutlayacak. 16 Kasım 2024 tarihinde Berlin’deki Titanic Chausse Hotel’de düzenlenecek bu özel etkinlik, keyifli anlara sahne olurken, aynı zamanda lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar için bir bağış organizasyonu olacak. Bu etkinlikte, lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar için umut ve dayanışma çağrısı da yapılacak. Dünya genelinde lösemi hastası çocuklara yardım eli uzatmak ve daha geniş bir kitleye ulaşmak hedefiyle Almanya’nın başkenti Berlin’de “LÖSEV Stiftung GmbH” adı altında kurulan ve açılan şube öncülüğünde düzenlenecek gala gecesi 16 Kasım’da saat 18.30’da katılımcıların karşılanmasıyla başlayacak. Ardından, LÖSEV’in tanıtım videoları ve lösemi tedavisini başarıyla tamamlamış çocukların sahne alacağı özel bir gösteri ile konuklar duygusal anlar yaşayacak. Gecenin sonunda, ünlü sanatçı Zeynep Avcı’nın vereceği konserle de hep birlikte keyif dolu vakit geçirilecek.

LÖSEV Vakfı avukatı Ezel Üner, kurucusu Dr. Üstün Ezer ve Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen (soldan sağa).

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LÖSEV Almanya Şubesi’nin düzenlediği bu anlamlı gecede, LÖSEV Stiftung GmbH Genel Müdürü Dr. Üstün Ezer de bir konuşma yapacak. Pediatrik hematolog-onkolog Dr. Ezer, vakfın Almanya’da lösemili çocuklara ve ailelerine yönelik misyonu ve hedeflerini paylaşacak. LÖSEV Almanya yetkilileri “Bu önemli günde, gecede yanımızda olun! Lösemili çocuklarımıza hep birlikte yardım edelim!” çağrısında bulundular. Aynı zamanda, “Lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklara destek olmak adına bu anlamlı etkinlikte yer almak isteyenler için bilet fiyatları 100 Euro olarak belirlendi. Katılım talepleri losev@losev.eu mail adresinden veya 0090532 288 21 93 numaralı telefondan en geç 21 Ekim 2024 tarihine kadar yapılabilecek” açıklamasında bulundular.

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