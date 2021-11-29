Berlin’de koalisyon sözleşmesi hazır

Haberin Devamı

‘GELECEĞİN Başkenti Berlin’ başlığını taşıyan koalisyon sözleşmesi yaklaşık 150 sayfa ve 22 bölümden oluşuyor. Sözleşmede, kentsel gelişim, yapı ve kiralama konularına ilişkin kapsamlı bir bölüm ayrıldı. 2030 yılına kadar toplam 200 bin yeni konut inşa etmeyi hedefleyen hükümet, bunun yaklaşık yarısını mümkünse 2025’teki seçim döneminin sonuna kadar gerçekleştirmeyi planlıyor. İnşa edilecek binalar öncelikli olarak alt ve orta gelir grubuna yönelik olacak. Berlin’in ilk kadın eyalet başbakanı olmaya hazırlanan Franziska Giffey (SPD), ‘Geleceğin Başkenti’ koalisyon anlaşması başlığının aynı zamanda başkent vurgusu yaptığını belirterek, “Biz Berlinliler, bir mahalle olduğumuzun, aynı zamanda Federal Almanya Cumhuriyeti’nin başkenti ve farklı milletlerden insanların bir arada yaşadığı dünya kenti olduğumuzun farkında olmalıyız” diye vurguladı.

DÖRT ANA BAŞLIK VAR

Sözleşmede sosyal şehre vurgu yapıldığını ve dört alt başlığın öne çıktığını belirten Giffey, “Sosyal şehir, ekolojik şehir, çeşitli şehir ve ekonomik olarak güçlü şehir. Bütün bunlar ancak denge içinde elde edilebilir. Ancak bu gözle bakarsak işe yarar. Biz herkes için bir hükümetiz” dedi. Giffey, bunun yanı sıra eğitim, içişleri ve sosyal ilişkilere odaklanan 2 bin kişiye yeni istihdam yaratmak istediğini söyledi. Ekonomik alanda ‘yeniden başlama programı’nın öne çıkarılacağını kaydeden Giffey, “İş dünyası ile çok yakın çalışmak istiyoruz” diye konuştu.