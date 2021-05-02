Berlin’de kısıtlama protestosu

Lichtenberg ilçesindeki Rathaus Parkı’nda Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla toplanan yüzlerce kişi daha sonra yürüyüşe geçti. “Barış, özgürlük ve demokrasi” sloganları atan göstericiler, Kovid-19 tedbirlerinin eleştirildiği döviz ve pankartlar taşıdı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, maske ve mesafe kuralına uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan gösterinin düzenlendiği bölgede karşıt gösteriler yapıldı.