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Avrupa
AA
Haber Giriş: 02.05.2021 - 01:59 | Son Güncelleme:

Berlin’de kısıtlama protestosu

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Berlin’de kısıtlama protestosu

Almanya’nın başkenti Berlin’de hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede aldığı tedbirler protesto edildi.

Lichtenberg ilçesindeki Rathaus Parkı’nda Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla toplanan yüzlerce kişi daha sonra yürüyüşe geçti. “Barış, özgürlük ve demokrasi” sloganları atan göstericiler, Kovid-19 tedbirlerinin eleştirildiği döviz ve pankartlar taşıdı. Yoğun güvenlik önlemleri alan polis, maske ve mesafe kuralına uymayan çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Öte yandan gösterinin düzenlendiği bölgede karşıt gösteriler yapıldı.

Berlin’de kısıtlama protestosu

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