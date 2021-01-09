‘Berlin’de kimseyi ayrıştırmayacağız, birleştireceğiz’

BERLİN’de CDU’nun birleştirici politikalar izleyeceğini ifade eden Nas, şuları söyledi: “Biz çatışmacı değil kapsayıcı, ayrıştırmacı değil birleştirici politika ve icraatlar yapacağız. Trafik konusunda bisikletlileri ve sürücüleri karşı karşıya getiren veya birini öncelikli yapan ya da kiracı ile ev sahibini çatıştıran olmayacağız. Bizim önceliğimiz hepsi olacak. Biz toplumda her kesimin birbirine rakip veya engel değil, birbirini tamamlayan olarak görüyoruz. Ben 2008’den beri CDU’da aktif siyaset yapıyorum. Partinin Spandau ilçe yönetim kurulu üyesiyim. Berlin Kiracılar Birliği’nin başkanıyım. CDU’ya beni çeken iki faktör oldu. Eğitim, göç, ekonomi, sosyal, kira, imar iskân ve diğer tüm konulara yaklaşımı ve çözüm önerilerini daha gerçekçi, daha samimi buldum. Hayal satan bir parti programı yok. İkinci etken ise kişisel sebepler. Kai Wegner’i uzun yıllardır tanırım. Türk öğrencilere dernekte takviye dersleri verirken bize çok yardımcı oldu. Onun samimi yaklaşımı, bize yönelik sahici tutumu etkili oldu. Partiye beni davet edince ben de üye oldum. Başbakan Angela Merkel’in 15 yıldır yaptıkları da ortada.”

Berlin muhabirimiz Ali Varlı’ya konuşan Ersin Nas, CDU’nun kutuplaştırmayan siyaset izleyen parti olduğunu söyledi.

‘BERLİN’İN EĞİTİM SORUNU VAR’

Berlin’de mevcut hükümetin uyguladığı kiraları dondurma politikasını geçici çözüm olarak değerlendiren Nas, kentteki kiracıların asıl sorununun yaşanabilir alanların azalması olduğunu söyledi: “Berlin’de yaşayanların yüzde 85’i kira ödüyor. Ancak yüzde 15’i kendi evinde yaşayabiliyor. Kiracıların evlerinin restorasyona ihtiyacı var. Evlerin bakımsızlığı nedeniyle rutubetli. Birçok konut yaşanacak durumda değil. Bizler insanların yaşayabileceği ortamlar yaratmalıyız. Mahalle kültürü oluşturulmalı. Sosyal alanlar üretmeliyiz. SPD, Sol Parti ve Yeşiller koalisyon hükümeti kiracıların sorunlarına geçici çözümler getiriyor. Kiraların düşmesi için konut üretmek gerekiyor. Arz talep dengesi kurulmalı. Talep karşılanmayınca kiralar artıyor. Bunun önüne geçmenin yolu ihtiyaç kadar yeni konut üretmek. Berlin’in eğitim sorunu var. Öğretmen açığı bulunuyor. Şimdiki hükümet neredeyse yoldan geçeni öğretmen yapıyor. Öğretmenlik mesleğini cazip hale getirmeliyiz. Öğretmenler arasında farklı ücret uygulaması ve statüler uygulanıyor. Bunları kaldırmak lazım ve maaşlarını iyileştirmeliyiz. İyi öğretmenler çalışma koşulları ve ücret gibi nedenlerden dolayı diğer eyaletlere kaçıyor. Eğitim sorunun en önemli unsuru öğretmen. Açığı iyi eğitim görmüş öğretmenlerle kapatmalıyız.”





GÜVVENLİK SORUNU VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ

Berlin’de 18 yıldır sosyal demokratların iktidarda olduğunu hatırlatan Nas, SPD’nin vizyon eksikliği ve sorunları çözme yeteneğinin bulunmadığını iddia etti: “Berlin gençleşiyor. Bu kentin teknoloji parkına ihtiyacı var. Bilim insanlarını Berlin’e çekmeliyiz. Bir havaalanını bile 8 yıl geciktirdiler. Kent güvenlik sorunu yaşıyor. Hızla nüfusu gençleşen ve farklı kültürlerin taşındığı Berlin’i bilim üreten bir merkez yapmak gerekir. Trafik sorununa akılcı çözüm bulmalıyız. Sokakları farklı renklere boyamakla veya bisikletlileri ve sürücüleri karşı karşıya getirmekle sorun çözülmüyor. Kentteki birçok caddede hız sınırını 30’a düşürdüler. Bu daha büyük sorunlar yarattı. Çevre kirlenmesine, akmayan trafik nedeniyle enerji ve zaman tüketimine yol açtılar. CDU olarak kentteki sorunların farkındayız, çözümleri de biliyoruz. AfD gibi demokrasi karşıtı partilerin oylarının düşük kalması için seçime katılımın yüksek olması gerekir. Türkiye kökenli seçmenler de dahil oy hakkı olan herkesi sandık başına çağırıyorum. Demokrasiler evlere servis yapılan bir ürün değildir. Demokrasinin yaşanması için katılım çok önemli.”

CDU’dan direkt aday olan avukat Ersin Nas’ı ilk kutlayan partinin başbakan adayı Kai Wegner oldu.

BAŞBAKAN ADAYI ‘KAI ALİ WEGNER’

Berlin Eyalet Parlamentosu seçimleri federal seçimlerle birlikte 26 Eylül’de yapılacak. Berlin’de eyalet hükümeti kurmayı hedefleyen Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU), seçimlere 15 yıldır aralıksız Federal Meclis milletvekilliği yapan siyasetin deneyimli ismi Kai Wegner’in liderliğinde giriyor. CDU’nun Berlin Eyalet Başbakan adayı 48 yaşındaki Wegner, Türk toplumuna olan yakınlığı nedeniyle ‘Ali’ lakabıyla tanınıyor. Parti içinde Kai ‘Ali’ Wegner olarak biliniyor. CDU’da, eylülde yapılacak seçimlerde aday olan avukat Ersin Nas, “Kai Wegner’e parti içinde, uzun yıllardır Türk öğrencilere, gençlere, spor kulüplerine, camilere ve genel olarak Benlin Türk toplumuna olan desteği ve gösterdiği yakınlığı nedeniyle ‘Ali’ ismi takıldı” dedi.





ERSİN NAS KİMDİR’

Berlin’de dünyaya gelen üçüncü kuşak temsilcisi Ersin Nas, 42 yaşında. Doğduğu günden bu yana aday olduğu Spandau semtini hiç terk etmedi. İlk, orta ve lise eğitimini Berlin’de tamamladı. Berlin Hür Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Birinci ve ikinci devlet sınavlarını başarıyla geçtikten sonra avukatlık yaptı. Anayasa konusunda doktora çalışmasını tamamladı ve doktor unvanı aldı. 2008’den beri CDU üyesi. 2016 yılından beri de partisinin Spandau ilçe yönetim kurulu üyesi. Berlin Kiracılar Derneği’nin başkanlığını yapan Nas, evli ve iki çocuk babası.