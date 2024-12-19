Berlin’de ‘kardeş şehir’ etkinliği

Haberin Devamı

ETKİNLİĞİN açılış konuşmasını DTSV Başkanı Özcan Mutlu yaptı. Mutlu, Almanya ile Türkiye arasında 99 kardeş belediyenin bulunduğunu ve Türk-Alman diplomasi ilişkilerinin 100’ün yılında iki belediyenin daha imza atarak 100’üncü kardeş belediye olacaklarını söyledi. Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner, selamlama konuşmasında kardeş belediye projesine olan inancını ve bu tür iş birliklerinin her iki şehir için ‘kazan-kazan’ sonuçlar ortaya çıkaracağını ifade etti. Wegner, konuşmasında Berlin’de çok sayıda Türkiyeli göçmenin yaşadığını, onların Berlin’in kültürel ve toplumsal zenginliğine büyük katkı sağladığını söyledi. Ayrıca, gelecek yıl nisan ayında İstanbul’da geniş katılımlı bir Türk-Alman Kardeş Şehirler Buluşması düzenleneceğini de duyurdu. Konuşmasında Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin önemine de değinen Kai Wegner, “Türkiye’nin Avrupa’ya ihtiyacı var ama aynı şekilde Avrupa’nın da Türkiye’ye” diyerek sözlerini tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise video mesajıyla etkinliğe katılarak İstanbul’un Berlin ile kurduğu bağın her zamankinden daha güçlü olduğunu söyledi. Etkinlik kapsamında Şişli Belediyesi ile Charlottenburg-Wilmersdorf Belediyesi arasında bir kardeş ilçe belediyesi anlaşması imzalandı. Bu yeni anlaşma, iki ilçe arasında kültür, eğitim ve sosyal projeler çerçevesinde yeni iş birlikleri kurulmasının önünü açacak.

Haberin Devamı

PROGRAM DETAYLARI VE PANELLER

DTSV’nin organize ettiği etkinlikte yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli oturumlar ve paneller düzenlendi. Programa, Türkiye ve Almanya’dan birçok yetkili, akademisyen ve yerel yönetim temsilcisi katıldı. Göç ve mülteci alanında çalışmalar yürüten Prof. Dr. Murat Erdoğan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilk panelde ‘Kent Diplomasisi ve Kardeş Şehirler ve Türk-Alman Kardeş Şehirlerin Rolü ve Potansiyeli’ konusu ele alındı. Panele, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak Eskişehir-Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Friedrichshain-Kreuzberg Belediye Başkanı Clara Hermann, Spandau Belediye Başkanı Frank Bewig ve Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel katıldı. ‘Kardeş Şehirlerin Ekonomiye ve Turizme Katkıları’ adı altında düzenlenen ikinci panelde ise ekonomik açıdan kazanımlar ve potansiyeller ele alındı. Bu panele de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Volkan Aslan CATS / SWP düşünce kuruluşundan Dr. Yaşar Aydın, Alman Seyahat Derneği (DRV) Volker Adams ve TD-IHK üyesi Süreyya İnal katıldı.