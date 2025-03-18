Berlin’de insan ticareti mağdurları için güvenli sığınak açıldı

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Proje, Berlin Sosyal İşler Senatörlüğü tarafından yıllık 450 bin Euro bütçeyle tamamen devlet tarafından finanse ediliyor. Koruma evinde toplam 10 konaklama yeri bulunuyor ve şu anda ilk mağdur burada kalıyor. Üç uzman personel, mağdurlara sosyal ve psikolojik destek sunacak. Güvenlik nedeniyle merkezin adresi açıklanmıyor.

Berlin, bu tür bir koruma konutu sunan ilk eyalet olarak öne çıkıyor. Berlin Eyaleti Sosyal Senatörü Cansel Kızıltepe (SPD), projenin tanıtımında yaptığı açıklamada, “Bu merkez, mağdurlar için güvenli ve anonim bir başvuru noktasıdır. İşçi sömürüsü, genellikle göz ardı edilen ancak oldukça yaygın bir sömürü biçimidir. Bu insanlara yalnız olmadıklarını gösteriyoruz” dedi.

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KÖTÜ ŞARTLAR ALTINDA ÇALIŞTIRILIYORLAR

Berlin Çalışma ve Sosyal İşler Senatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, mağdurların genellikle çaresizliklerinden yararlanılarak kötü şartlar altında çalıştırıldığı belirtildi. İşçi sömürüsü inşaat, tarım, evde bakım hizmetleri ve gastronomi gibi pek çok sektörde yaygın olarak görülüyor. Göçmenler ve mültecilerin ise bu sömürüden en çok etkilenen gruplar arasında yer aldığı belirtildi. Yetkililer, şu ana kadar yasa dışı çalıştırılan ve sömürüldüğü tespit edilen kişiler için güvenli bir konaklama imkanının bulunmadığını vurguladı.

MAĞDURLARIN ÇOĞU BULGARİSTAN VE ROMANYA’DAN

Yeni açılan koruma evi, bu boşluğu dolduracak. Berlin’de 2023 yılında polis kayıtlarına göre 20 insan ticareti ve işçi sömürüsü vakası tespit edildi, ancak yetkililer gerçek sayının çok daha yüksek olduğunu belirtti. Mağdurların büyük çoğunluğunun Romanya ve Bulgaristan gibi Avrupa ülkelerinden ya da Hindistan ve Vietnam gibi üçüncü ülkelerden geldiği belirtildi. Mağdurların genellikle ağır psikolojik travmalar yaşadığını belirten Uluslararası Birlik (IB) Berlin-Brandenburg sözcüsü Peter Hermanns, yeni açılan koruma evinin onlar için güvenli bir sığınak olduğunu söyledi. Bu merkezin, mağdurlara yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunduğunu belirten Hermanns, burada profesyonel sosyal ve psikolojik destek sağlanacağını ifade etti.