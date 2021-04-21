Berlin’de iki kişiden biri randevu bile almadı

SAĞLIK Senatörlüğü’nün rakamlarına göre evlere gönderilen 1 milyon 677 bin 840 davetiyeden 812 bin 521 kişi olumlu yanıt verdi. Bu kişiler ya aşı oldu ya da aşı için randevu aldı. Aşı için davet edilen 812 bin 521 kişi ise henüz randevu için başvurmadı. Randevu almayanların çoğunlukla aşı sıralamasında öncelikli olan 70 yaş ve üzerindekiler olduğu belirtildi. Aynı zamanda eğitmen, hasta bakıcı ve ilkokul öğretmenleri arasında da aşı için randevu almayanların bulunduğu kaydedildi. FDP Eyalet Meclis Grup Başkanı Sebastian Czaja, aşıya davet edilenlerin sadece yarısının şu ana kadar randevu almasının ürkütücü olduğunu belirtti. Öte yandan aşı sayısının yetersiz olmasına rağmen farklı nedenlerle 2 bin 533 doz aşının imha edildiği belirtildi. Aşı randevusu alanların yüzde 0.77’si ise randevusuna gelmedi.