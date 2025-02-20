Berlin’de Hanau gösterisi

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POLİS sözcüsünün açıklamasına göre, yürüyüş bir kişi tarafından organize edildi ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucu binlerce kişi katılım gösterdi. Yürüyüşe, polis tarafından sol görüşlü olarak tanımlanan grupların yanı sıra Filistin yanlısı aktivistler de katıldı. Polis, yürüyüş sırasında bazı suç olaylarının meydana geldiğini ve kimlik tespiti için bazı katılımcıların kısa süreliğine gözaltına alındığını belirtti. Yaklaşık 500 polis memurunun görev yaptığı yürüyüş, bir polis helikopteri tarafından da takip edildi. Yürüyüş güzergahı boyunca trafikte aksamalar meydana geldi.





9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

19 Şubat 2020’de, 43 yaşındaki aşırı sağcı bir saldırgan, Hanau’da göçmen kökenli insanların sıklıkla gittiği kafe ve barlara silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, ardından saldırgan annesini ve kendisini öldürmüştü. Olayda 6 kişi de yaralanmıştı.