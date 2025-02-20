×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Berlin’de Hanau gösterisi

Güncelleme Tarihi:

#Berlin#Hanau#AVRUPADAN HABERLER
Berlin’de Hanau gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 10:27

Beş yıl önce Hanau’da gerçekleşen ırkçı saldırının kurbanları Berlin’de düzenlenen bir gösteriyle anıldı. Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Neukölln ilçesinde gerçekleşen gösteriye 5 binden fazla kişi katıldı. Akşam saatlerinde High-Deck mekanından Neukölln’deki Sonnenallee’ye doğru yürüyen kalabalık, Hanau katliamında hayatını kaybedenleri andı. Yürüyüşe katılanlar arasında Filistin bayrakları taşıyanlar da dikkat çekti.

Haberin Devamı

POLİS sözcüsünün açıklamasına göre, yürüyüş bir kişi tarafından organize edildi ve sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucu binlerce kişi katılım gösterdi. Yürüyüşe, polis tarafından sol görüşlü olarak tanımlanan grupların yanı sıra Filistin yanlısı aktivistler de katıldı. Polis, yürüyüş sırasında bazı suç olaylarının meydana geldiğini ve kimlik tespiti için bazı katılımcıların kısa süreliğine gözaltına alındığını belirtti. Yaklaşık 500 polis memurunun görev yaptığı yürüyüş, bir polis helikopteri tarafından da takip edildi. Yürüyüş güzergahı boyunca trafikte aksamalar meydana geldi.

Berlin’de Hanau gösterisi

9 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
19 Şubat 2020’de, 43 yaşındaki aşırı sağcı bir saldırgan, Hanau’da göçmen kökenli insanların sıklıkla gittiği kafe ve barlara silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, ardından saldırgan annesini ve kendisini öldürmüştü. Olayda 6 kişi de yaralanmıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berlin#Hanau#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!