Berlin’de gündem Doğu Akdeniz

“DOĞU Akdeniz’de iki NATO müttefiği arasında yaşanan gerilim bizi çok endişelendiriyor. Almanya gerilimi düşürmeye katkıda bulunmak için çok çaba gösterdi. Biz bugün burada bu soruna nasıl bir doğru yol bulunacağı sorusunu ve imkânları ele alacağız.”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise, “Ben, NATO ve AB arasında ilişkilerin çok daha sıkı olacağından eminim. Doğu Akdeniz’deki gerilimden endişe duyuyoruz. Ben Türkiye ve Yunanistan ile sürekli bağlantı içindeyim. Türkiye-Yunanistan arasındaki sorunun müttefiklik dayanışma ruhu ve uluslararası hukukla uyum içinde çözüme kavuşması gerekiyor. Diyalog ve yumuşama herkesin yararına” diye konuştu.