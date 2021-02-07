Berlin’de ‘göçmen kotası’ rafa kaldırıldı

SOL Parti’li Berlin Uyum, Çalışma ve Sosyal Senatörü Elke Breitenbach öncülüğünde hazırlanan ve göçmen kökenlilerin oranının yüzde 35’e ulaştığı Berlin’de ‘eşitliğin’ sağlanması, çeşitliliğin ve çok kültürlülüğün toplumsal yaşamın her alanına yansıtılması için personel alımında aynı oranda ‘göçmen kotası’ uygulanmasını içeren yasa tasarısı rafa kaldırıldı. Tasarıya baştan beri sıcak bakmayan ve kota uygulamasının anayasaya aykırı olduğu görüşünü savunan SPD’li Berlin İçişleri Senatörü Andreas Geisel, Uyum Senatörü Elke Breitenbach ile görüşerek tasarının rafa kaldırılması konusunda görüş birliğine vardıklarını açıkladı. Somut bir kota saptanmadan kamu kurum ve kuruluşları ile devlet dairelerine personel alımında toplumsal yapının gözönünde bulundurulması konusunda da uzlaşmaya vardıklarını belirten Geisel, sosyal demokratların, çeşitliliğin kamu alanında da belirgin bir şekilde görülmesinden yana olduğunu vurguladı.

Sol Parti’li Uyum Senatörü Elke Breitenbach da, “İnsanlara eşit bir katılım hakkı sağlamak için gereken her şeyi yapmaya kararlıyız” dedi. 3 milyon 770 bin nüfuslu Berlin’de yaşayan göçmen kökenlilerin oranı yüzde 35’i bulduğu halde devlet dairelerindeki, kamu kurum ve kuruluşlarındaki toplam oranları yüzde 12’yi geçmiyor.