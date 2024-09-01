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Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

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#AVRUPADAN HABER#Breslauer Meydanı#Soykırımı Durdurun Siyonizm Öldürür
Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 11:30

Almanya’nın başkenti Berlin’de Filistin’e destek gösterisi yapıldı. Fridenau semtindeki Breslauer Meydanı’nda İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Filistinlilerle dayanışma göstermek için toplanan yüzlerce kişi daha sonra yürüyüş gerçekleştirdi.

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FİLİSTİN bayrakları taşıyan göstericiler Rathaus Steglitz Metro İstasyonu’na kadar yürüdü. Almanya’nın İsrail’e verdiği desteği eleştiren göstericiler “Almanya finanse ediyor, Netanyahu katliam yapıyor, Scholz alkışlıyor”, “İsrail’i silahlandırmayı durdurun”, “Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz”, “Soykırımı durdurun” ve “Siyonizm öldürür” sloganları attı. Yürüyüş güzergâhı üzerinde Walter Schreiber Platz Metro İstasyonu yakınlarında, İsrail bayrakları açan bir grup, gösteriyi provoke etmeye çalıştı. Gösteri bittikten sonra polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Zaman zaman polisle göstericiler arasında gerginlik yaşanırken, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Bir göstericinin yere yatırılarak tedavi edildiği, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı görüldü.

Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

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#AVRUPADAN HABER#Breslauer Meydanı#Soykırımı Durdurun Siyonizm Öldürür

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