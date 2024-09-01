Berlin’de Filistin’e destek yürüyüşü

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FİLİSTİN bayrakları taşıyan göstericiler Rathaus Steglitz Metro İstasyonu’na kadar yürüdü. Almanya’nın İsrail’e verdiği desteği eleştiren göstericiler “Almanya finanse ediyor, Netanyahu katliam yapıyor, Scholz alkışlıyor”, “İsrail’i silahlandırmayı durdurun”, “Biz binleriz, milyonlarız, hepimiz Filistinliyiz”, “Soykırımı durdurun” ve “Siyonizm öldürür” sloganları attı. Yürüyüş güzergâhı üzerinde Walter Schreiber Platz Metro İstasyonu yakınlarında, İsrail bayrakları açan bir grup, gösteriyi provoke etmeye çalıştı. Gösteri bittikten sonra polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Zaman zaman polisle göstericiler arasında gerginlik yaşanırken, polis göstericilere sert müdahalede bulundu. Bir göstericinin yere yatırılarak tedavi edildiği, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı görüldü.