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Berlin’de Filistin’e destek gösterisi

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#Almanya#Filistin#AVRUPADAN HABERLER
Berlin’de Filistin’e destek gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 09:22

Almanya’nın başkenti Berlin’de yüzlerce kişinin katılımıyla Filistin’e destek gösterisi yapıldı.

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Berlin Birleşik Filistin Komitesi (VPNK) tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’daki saldırılarını protesto etmek ve Filistin’e destek vermek için Berlin Belediye Binası önünde toplandı. Daha sonra yürüyüşe geçen göstericiler, “Filistin’e özgürlük”, “İsrail terör devletidir”, “Siyonizm suçtur”, “Gazze’ye özgürlük” ve “Biz binleriz, biz milyonlarız, Filistin özgür olacak” sloganları attı. Göstericiler, Filistin bayraklarıyla “İsrail’i silahlandırmayı durdurun”, “Batı Şeria’ya ve Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun”, “Naziler bile hastaneleri bombalamadı”, “İntifada hepimiz için kurtuluş çağrısıdır” ve “Sürgüne hayır” yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, bir göstericiyi gözaltına aldı. Yürüyüş güzergâhındaki Scholoss Meydanı’nda İsrail bayrakları açan bir grup ise gösteriyi provoke etmeye çalıştı.

Berlin’de Filistin’e destek gösterisi

Berlin’de Filistin’e destek gösterisi

Berlin’de Filistin’e destek gösterisi

Berlin’de Filistin’e destek gösterisi

Berlin’de Filistin’e destek gösterisi

Berlin’de Filistin’e destek gösterisi

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#Almanya#Filistin#AVRUPADAN HABERLER

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