Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri

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ALMANYA’nın başkenti Berlin’de, Filistin ile dayanışma göstermek ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Platz der Luftbrücke Metro İstasyonu’nun yakınında yüzlerce kişi toplandı. Buradan Filistin bayraklarıyla yürüyüşe geçen göstericiler, Kreuzberg ilçesindeki Oranien Meydanı’na kadar yürüdü. Üzerinde “Bir soykırım, diğerini haklı çıkarmaz”, “Caddeleri tahrip etmek kendini savunma değildir”, “Almanya, Netanyahu’nun faşist rejimine silahlandırmayı durdur” ve “Almanya sessizliği suç ortaklığıdır” yazan döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, “Cinayeti ve savaşı durdurun”, “Filistin’e özgürlük”, “Filistin’den elinizi çekin”, “Siyonizm suçtur” ve “Soykırımı durdurun” sloganları attı. Polis en az 5 göstericiyi gözaltına aldı. Göstericilerin neden gözaltına alındığına ilişkin eylem sırasında açıklama yapılmadı. Yürüyüş güzergâhı üzerinde Mehringdamm Metro İstasyonu yakınlarında, İsrail bayrakları açan bir grup, gösteriyi provoke etmeye çalıştı. Filistin bayrağı taşıyan bir kişi de İsrailli grubun önüne geçerek onları protesto etti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da da İsrail’in saldırıları protesto edildi. Yabancıların yoğunlukta olduğu 10’uncu bölgedeki Kültürler Meydanı’nda toplanan göstericiler, Filistin bayraklarının yanı sıra “Hemen ateşkes”, “Soykırıma hayır”, “Terörist İsrail” yazılı pankartlar taşıdı.

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HOLLANDA’DA ANMA ETKİNLİĞİ

‘Bir Zeytin Ağacı Dik Vakfı’ tarafından Hollanda’nın Rotterdam kentindeki Schouwburg Meydanı’nda organize edilen etkinlikte ise Gazze’de İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı. Öldürülen çocuklara dikkati çekmek amacıyla meydana 16 bin çiftten fazla çocuk ayakkabısı bırakıldı. Gazze’de hayatını kaybeden binlerce çocuğun adı ve yaşı okundu. Gönüllüler, meydandan geçenlere Gazze’de yaşananları anlatan broşürler dağıttı, bilgilendirme yaptı.

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