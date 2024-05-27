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Berlin’de Filistin gösterisi!

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#Berlin#Filistin#AVRUPADAN HABERLER
Berlin’de Filistin gösterisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2024 11:44

Berlin’de dün gece yarısına doğru İsrail’in Refah’a saldırılarını protesto amacıyla düzenlenen gösteri sırasında yine ‘hilafet şimdi’ sloganları atılmasına tepki ve eleştiriler yağdı.

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BERLİN polisinden yapılan açıklamaya göre Filistin yanlısı 100’e yakın kişi Berlin’in ünlü Alexander Meydanı’ındaki ‘Halkların Dostluğu Çeşmesi’ önünde toplanarak İsrail’in saldırılarını protesto etti. Polis bölgede sıkı güvenlik önlemleri alırken, bazı göstericiler, daha önceki gösteriler de olduğu gibi yine ‘hilafet şimdi’ sloganları attı. Bunun üzerine müdahale eden polis gösteriyi sonlandırırken, bazı göstericileri de gözaltına aldı.

Berlin’de Filistin gösterisi

‘HİLAFET ŞİMDİ’ SLOGANI TEPKİ ÇEKTİ
Filistin’le ‘dayanışma gösterisi’ sırasında yine ‘hilafet şimdi’ sloganları atılması tepkiyle karşılandı. Farklı partilerden politikacılar, daha önceki dönemlerde de olduğu gibi ‘hilafet devleti’ isteyenlerin Almanya’da yeri olmadığı görüşünü yinelerken, bu tür davranışta bulunanların cezaya çarptırılmalarını istedi. Öte yandan dün gece saat 01.40 sularında Arap kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı Berlin’in Neukölln kesiminde de Filistin’e destek amacıyla sol eğilimli bir grup tarafından protesto gösterisi düzenlendi. Çok az sayıda kişinin katıldığı gösteri sırasında çöp bidonlarının ateşe verildiği ve bazı göstericilerin gözaltına alındığı açıklandı. Polisin bölgede sabaha kadar devriye gezdiği de belirtildi.

Haberin Devamı

Berlin’de Filistin gösterisi

Berlin’de Filistin gösterisi

Berlin’de Filistin gösterisi

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#Berlin#Filistin#AVRUPADAN HABERLER

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