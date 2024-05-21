Berlin'de EURO 2024 için dev taraftar sahası

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Almanya, 14 Haziran-14 Temmuz arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) kapsamında on binlerce futbolseveri ağırlamaya hazırlanıyor. Başkent Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı’ndan başlayıp Tiergarten Parkı’nın içinden geçerek Ernst Reuter Meydanı’na uzanan 17 Haziran Caddesi'ne dev "taraftar sahası (fanmeile)" kuruluyor. Tarihi kapının önündeki alana suni çim döşenirken, “dünyanın en büyük futbol kalesi” de yerleştirildi. Dev direk şampiyonayı ve futbolu simgeleyecek. On binlerce futbolsever, şampiyonanın önemli maçlarını toplamda 24 bin metrekarelik suni çim üzerine kurulacak dev ekranda izleyebilecek. Taraftar sahasında maç oynanmayan günlerde aralarında açık hava sineması ve konserlerin de yer aldığı büyük eğlence programları düzenlenecek. Aynı anda 50 bin ile 100 bin kişi, maçları ve diğer etkinlikleri birlikte takip edebilecek. Üzerine taraftar sahası kurulan 17 Haziran Caddesi'nin bir bölümü 3 ay boyunca her türlü araç trafiğine kapalı tutulacak. Taraftar sahasının 26 Mayıs'ta tamamen hazır hale gelmesi beklenirken, 1.2 milyon Euro'ya mal olacağı açıklandı.
Güvenlik önlemleri artırılacak
Berlin'deki “taraftar sahası” için polis yoğun güvenlik önlemleri alacak. Berlin Emniyet Müdürü Barbara Slowik, muhtemel terör saldırılarına yönelik yaptığı açıklamada, yıllardır var olan “soyut yüksek riskin” mevcut olduğunu, ancak şu anda spesifik bir saldırı tehdidine dair hiçbir göstergenin olmadığını duyurdu.
Geri sayım başladı
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, 14 Haziran'da Münih'te Almanya-İskoçya arasında oynanacak maçla başlayacak, 14 Temmuz'da Berlin'de yapılacak finalle sona erecek. Başkent Berlin'de toplam 6 maç (15 Haziran, 21 Haziran, 25 Haziran ön eleme turu, 29 Haziran 16. tur, 6 Temmuz çeyrek final, 14 Temmuz final) yapılacak.