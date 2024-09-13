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Berlin’de en ‘huzurlu’ konser

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#Berlin Klasik Türk Müziği Derneği#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER
Berlin’de en ‘huzurlu’ konser
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 09:56

Berlin Klasik Türk Müziği Derneği, Berlin’deki huzurevlerinde kalan yaşlılara Türk sanat müziğiyle moral vermeye devam ediyor. Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu’nun (TBB) da desteklediği proje kapsamında, koro üyeleri Aliacare Orta Yaşam Evi’nde (huzurevinde) bir konser verdi.

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KORO dernek başkanı ve koro şefi Selahattin Doğan yönetimindeki proje, yaklaşık 8 yıldır başarılı bir şekilde sürdürülüyor ve Berlin’deki huzurevlerindeki yaşlılar için bir gelenek haline gelmiş durumda. Bu yıl da huzurevi sakinleri için gerçekleştirilen konserlerde, klasik Türk Müziği’nin en güzel örnekleri icra edildi. Hicaz, nihavend ve Muhayyer-kürdi makamında şarkılar söyleyen koro, 15 Eylül’de Dosteli ve 24 Eylül’de IBBC e.V’nin Neukölln huzurevlerinde dinleti sunacak. Huzurevi sakinleri, bu konserlerle yalnızca keyifli vakit geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda kültürel bağlarını canlı tutma fırsatı buluyorlar. Projenin amacı, yaşlılara moral kaynağı olmak ve müziğin evrensel gücüyle onlara destek vermek. Şef Selahattin Doğan, projeyi tanımlarken, “Bu proje, yaşlılarımızın kültürel bağlarını güçlü tutmak ve onları mutlu etmek için çok önemli. Her yıl farklı huzurevlerine giderek bu geleneği sürdürüyoruz. Müziğin birleştirici gücünü onlara hissettirmek, bizim için büyük bir mutluluk kaynağı” dedi.

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Berlin’de en ‘huzurlu’ konser

Berlin Klasik Türk Müziği Derneği
1988 yılında kurulan ve Almanya’daki en köklü müzik topluluklarından biri olan dernek, Türk Sanat Müziği’ni Almanya’da yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Necati Gürbaca, Özcan Erkan, Mürüvvet Erkan ve Remzi Altıok’un girişimiyle kurulan dernek, 1996 yılında resmen dernek statüsü kazandı ve 1999’da kamu yararına çalışan bir kuruluş olarak tescillendi. Dernek, kurulduğu günden bu yana Berlin ve Almanya genelinde sayısız konserler düzenledi. Türk Müziği’ni Alman toplumuna tanıtarak kültürlerarası diyaloğun gelişmesine katkıda bulundu. Berlin Klasik Türk Müziği Derneği, 35 yıllık tarihi boyunca Türk-Yunan dostluk konserleri, Nazım Hikmet’in ‘Kurtuluş Savaşı Destanı’ gibi kültürel projeler ve Türkiye’den pek çok ünlü sanatçıyı Berlin’e davet ederek başarılı etkinlikler düzenledi. Dernek, Almanya’daki Türk toplumuna yönelik sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol alıyor ve huzurevlerinde düzenledikleri konserlerle yaşlılara moral vermeyi amaçlıyor.

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#Berlin Klasik Türk Müziği Derneği#ALMANYA#AVRUPADAN HABERLER

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