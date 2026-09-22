Berlin’de Elif zamanı

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Pazar günü Almanya’nın iki eyaletinde gerçekleşen seçimlerden tarihi sonuçlar çıktı. Berlin’deki seçimleri Sol Parti, Türk kökenli başbakan adayı Elif Eralp’in liderliğinde birinci göğüsledi ve Eralp’e Berlin tarihindeki ilk göçmen kökenli eyalet başbakanlığının yolu açıldı.

TARİHİ OY TOPLADI

Berlin’de Sol Parti yüzde 25.7 oy oranıyla sandıktan birinci çıktı. Bu oran, Sol Parti ve selefi PDS’nin Berlin’de bugüne kadar elde ettiği en yüksek seçim sonucu oldu. CDU yüzde 18.8, AfD yüzde 16.3, Yeşiller yüzde 14.3, SPD yüzde 12.1 oranında oy alırken, BSW ise yüzde 4.7 oy alarak seçim barajının küçük bir oranla altında kaldı. Elif Eralp, seçim sonucunu Kreuzberg’deki Festsaal Kreuzberg’de düzenlenen Sol Parti seçim gecesinde partililer, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Kutlamaya annesi Hülya Eralp’in yanı sıra Türkiye’den yakınları ve dostları da katıldı.

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‘SEVGİ NEFRETE GALİP GELDİ’

Parti yönetimiyle sahneye çıkarak destekçilerine teşekkür eden Eralp, konuşmasında seçim sonucunun Berlin’in geleceği açısından güçlü bir mesaj olduğunu söyledi. İki hafta önce aşırı sağcı AfD’nin Saksonya-Anhalt’taki zaferi sonrası “aşırı sağa en iyi cevap benim” mesajını veren Eralp, önceki akşam da “Şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor. Berlin’i hep birlikte değiştirecek ve daha iyi bir yer haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.





Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Hürriyet’e konuşan Elif Eralp Türkiye toplumundan gördüğü desteğe teşekkür ederek şunları söyledi: “Herkese çok selam söylüyorum. Birçok insan, özellikle Türkiye toplumu beni çok destekledi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hep birlikte Berlin’i daha iyi yaşanır bir şehir yapacağız. Bu mesajın tüm dünyaya gideceğini de biliyorum. Biz bu ülkeyi birlikte inşa ettik. Bunu kabul etme ve görme zamanı geldi.”

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‘HEPİMİZ İÇİN YARIŞTI’

Seçim gecesi Hürriyet’e konuşan anne Hülya Eralp de kızının seçim başarısının ardından büyük mutluluk yaşadığını söyledi. Hülya Eralp, “Heyecandan, gerginlikten üç gündür hiç uyuyamadım. Sonunda kazandı ve hepimizin ümidi oldu. Sadece benim değil, bütün anneler için, bu doğrultuda mücadele veren insanlar için bir ışık, bir ümit oldu” diye konuştu. Kızının Berlin tarihindeki ilk göçmen kökenli eyalet başbakanı olma yolunun açıldığını hatırlatan anne Eralp, bunun Almanya’ya göçün 65’inci yılında gerçekleşecek olmasının tarihi olduğunu söyledi. Adaylık sürecinde kızına destek verdiğini anlatan Hülya Eralp, “İlk başta hepimiz korktuk, acaba ne olur diye. Bize sordu, ‘Anne gireyim mi, girmeyeyim mi?’ dedi. Çok düşündüm. Sonra ‘Elif, kazanırsan bu tarihi bir olay. Yap kızım, bunu yap. Hepimiz için yap’ dedim” diye konuştu.

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SIRADA KOALİSYON PAZARLIĞI

Elif Eralp’in Berlin’de başbakanlığa talip olduğunu açıklamasının ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. Mevcut tabloya göre Sol Parti, Yeşiller ve SPD’nin oluşturacağı üçlü bir koalisyon hükümeti mümkün görünüyor. Yeşillerin Berlin yönetimi seçim sonrasında Sol Parti ve SPD ile görüşmeye açık olduğunu açıkladı. Ancak taraflar arasında özellikle konut politikası ve antisemitizm tartışmaları konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunuyor.Sol Parti, 2021 yılında yapılan referandum doğrultusunda büyük emlak şirketlerine ait yaklaşık 220 bin konutun kamulaştırılmasını savunuyor. Bu konu, olası koalisyon görüşmelerinin en önemli başlıklarından biri olacak.

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CDU’YA TARİHİ ŞOK

Pazar gecesi Başbakan Friedrich Merz’in liderliğindeki Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) için ise tarihi bir yenilgiye sahne oldu. Mecklenburg-Vorpommern’de yüzde 4.9 oy oranında kalan CDU, 81 yıllık tarihinde ilk kez bir eyalette yüzde 5 seçim barajını aşamayarak meclis dışında kaldı. Mecklenburg-Vorpommern’de aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) yüzde 38.2 ile Berlin’de ise Sol Parti yüzde 25.7 ile ipi göğüsledi. Sonuçlar iki hafta önce Saksonya-Anhalt’ta AfD karşısında alınan ağır yenilginin ardından CDU’da deprem etkisi yarattı.

MERZ’İN İŞİ ZOR

İki eyaletteki sonuçların ardından siyasi baskı doğrudan Merz’e yöneldi. Seçim sonuçlarını “felaket” ve ‘ağır bir darbe’ olarak nitelendiren Merz, sonucu “güzelleştirmenin bir yolu olmadığını”, görevde kalacağını ve CDU’nun başında mücadeleye devam edeceğini açıkladı. Ancak sonuçları Merz’in liderliğine yönelik ağır bir darbe olarak yorumlayan Alman basını başbakan üzerindeki istifa baskısının giderek artacağı görüşünde. Süddeutsche Zeitung CDU’nun Mecklenburg-Vorpommern’de “marjinal bir partiye” dönüştüğünü ve başbakana parti içindeki desteğin ne kadar süreceğinin belirsiz olduğunu yazdı. Spiegel, Merz’in artık “geçiş süreci başbakanı” olarak görülebileceğini ve CDU’da Hendrik Wüst üzerinden bir kuşak değişiminin başlatılabileceğini savundu. Bild, Merz’in başarısızlığının rakiplerini güçlendirdiğini yazarken, devam eden başarısızlığın lider değişimini gündeme getirmesinin kaçınılmaz olduğuna işaret etti.