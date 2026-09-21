Berlin'de Elif Eralp tarihi sonuca imza attı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan eyalet seçimlerinde Sol Parti (Die Linke), eyalet başbakanı adayı Elif Eralp'in liderliğinde seçimden birinci çıktı. Berlin Seçim İdaresi'nin gece açıkladığı ve 4 bin 114 seçim bölgesinin 4 bin 85'ini kapsayan sonuçlara göre Sol Parti, yüzde 25,7'ye ulaşarak Berlin'in en güçlü siyasi partisi oldu. Bu oran, Sol Parti ve selefi PDS'nin Berlin'de bugüne kadar elde ettiği en yüksek oy oranı oldu.

Sol Parti'nin başbakan adayı Elif Eralp açısından sonuç ayrıca tarihi bir önem taşıyor. Türkiye kökenli bir ailenin kızı olan Eralp, kurulacak koalisyonun başına geçmesi ve Berlin Eyalet Meclisi tarafından seçilmesi halinde Berlin'in ilk Türkiye kökenli Eyalet Başbakanı olacak. Eralp, seçimlerin ardından bu göreve talip olduğunu açıkladı.

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Seçim sonucunun, Türkiye ile Almanya arasında 1961 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması'nın 65. yılına denk gelmesi de ayrı bir sembolik anlam taşıyor.

KREUZBERG'DE COŞKULU KUTLAMA

Elif Eralp, seçim sonucunu Kreuzberg'deki Festsaal Kreuzberg'de düzenlenen Sol Parti seçim gecesinde partililer, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Kutlamaya annesi Hülya Eralp'in yanı sıra Türkiye'den gelen yakınları ve dostları da katıldı.

Saat 18.00'de ilk tahminlerin açıklanmasıyla birlikte salonda büyük sevinç yaşandı. Eralp, Sol Parti Berlin yönetimiyle birlikte sahneye çıkarak destekçilerine teşekkür etti. Salonda bulunan annesine de özel olarak teşekkür eden Eralp, konuşmasında seçim sonucunun Berlin'in geleceği açısından güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Eralp, "Şehrimizde sevgi ve adalet nefrete karşı galip geldi ve bu mesaj tüm dünyaya yayılıyor. Bugünden itibaren Berlin'i hep birlikte değiştirecek ve daha iyi bir yer haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Berlin'deki en önemli sorunlardan birinin yüksek kiralar ve konut krizi olduğunu vurgulayan Eralp, seçim sonucunda partisinin konut ve sosyal politikalarına verilen desteğin etkili olduğu değerlendirmesini yaptı. Sol Parti'nin seçim kampanyasının merkezinde kiraların düşürülmesi ve büyük konut şirketlerinin yaklaşık 220 bin konutunun kamulaştırılması yer alıyordu.

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Eralp'in konuşmasının ardından salonda Tarkan'ın "Şımarık" şarkısı çalmaya başladı. Eralp, şarkıya partili arkadaşlarıyla dans ederek eşlik ettikten sonra sahneden inerek annesinin yanına gitti.



ELİF ERALP'TEN HERKESE SELAM VAR

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Hürriyet'e konuşan Elif Eralp duygusal anlar yaşadı.

Eralp, Türkiye toplumundan gördüğü desteğe teşekkür ederek şunları söyledi:

"Herkese çok selam söylüyorum. Birçok insan, özellikle Türkiye toplumu beni çok destekledi. Onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Hep birlikte Berlin'i daha iyi yaşanır bir şehir yapacağız. Bu mesajın tüm dünyaya gideceğini de biliyorum. Biz bu ülkeyi birlikte inşa ettik. Bunu kabul etme ve görme zamanı geldi."

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ANNE HÜLYA ERALP: ÜÇ GÜNDÜR HEYECANDAN UYUYAMIYORUM

Seçim gecesi Hürriyet'e konuşan anne Hülya Eralp de kızının seçim başarısının ardından büyük mutluluk yaşadığını belirtti.

Hülya Eralp, "Ben çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Üç gündür hiç uyuyamadım; heyecandan, gerginlikten ne olacak diye. Sonunda kazandı ve hepimizin ümidi oldu. Sadece benim değil, bütün anneler için, bu doğrultuda mücadele veren insanlar için bir ışık, bir ümit" dedi.

Saksonya-Anhalt'ta AfD'nin yükselişine de değinen anne Eralp, kızının Berlin'deki sonucunu buna verilen siyasi bir karşılık olarak gördüğünü ifade etti.

Kızının Berlin'in yönetimine gelmesinin tarihi bir gelişme olacağını kaydeden Hülya Eralp şöyle devam etti:

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"Elif gibi birisinin Berlin gibi bir yerde, Almanya'nın başkentinde eyalet başbakanı ve belediye başkanı olması tarihte ilk defa olacak. Bir de bu yıl göçün 65. yılı. Göçün 65. yılında göçmen kökenli bir kadının başkentte bu göreve gelmesi tarihe geçecek bir olay."

Adaylık sürecinde kızına destek verdiğini anlatan Hülya Eralp, "İlk başta hepimiz korktuk, acaba ne olur diye. Bize sordu; 'Anne gireyim mi, girmeyeyim mi?' dedi. Çok düşündüm. Sonra 'Elif, kazanırsan bu tarihi bir olay. Yap kızım, bunu yap. Hepimiz için yap' dedim. O andan itibaren sürekli onun yanındayım, sürekli destekliyorum" diye konuştu.

KOALİSYONUN ADRESİ: SOL PARTİ, YEŞİLLER, SPD

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Berlin'de seçimlerin ardından gözler koalisyon görüşmelerine çevrildi. Mevcut tabloya göre Sol Parti, Yeşiller ve SPD'nin oluşturacağı üçlü bir koalisyon hükümeti mümkün görünüyor. Yeşillerin Berlin yönetimi seçim sonrasında Sol Parti ve SPD ile görüşmeye açık olduğunu açıkladı.

Ancak taraflar arasında özellikle konut politikası ve antisemitizm tartışmaları konusunda önemli görüş ayrılıkları bulunuyor.Sol Parti, 2021 yılında yapılan referandum doğrultusunda büyük emlak şirketlerine ait yaklaşık 220 bin konutun kamulaştırılmasını savunuyor. Bu konu, olası koalisyon görüşmelerinin en önemli başlıklarından biri olacak.

YAHUDİ CEMAATİ SOL PARTİ İKTİDARINA KARŞI

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster ise seçim sonucunun ardından yaptığı açıklamada Sol Parti'nin Berlin teşkilatını antisemitizmle mücadele konusunda eleştirdi ve SPD ile Yeşiller'e Sol Parti'nin yer aldığı bir hükümete destek vermemeleri çağrısında bulundu.

Schuster, Sol Parti'nin seçim kampanyası sırasında bazı etkinliklerde yaşanan olayların kendisini "derinden endişelendirdiğini" belirterek, antisemitizmle mücadele konusunda partiden daha açık bir tutum beklediklerini söyledi. Sol Parti ise sistematik antisemitizm suçlamalarını reddediyor ve antisemitizm, ırkçılık ve diğer ayrımcılık biçimlerine karşı olduğunu belirtiyor.



YEŞİLLERDEN SOL PARTİ'YE ANTİSEMİTİZM ŞARTI

Yeşiller Federal Eş Başkanı Felix Banaszak da seçimlerin ardından yaptığı açıklamada, partisinin Sol Parti ve SPD ile oluşturulacak bir koalisyona açık olduğunu ancak antisemitizm konusunda açık bir tutum beklediklerini söyledi.

Banaszak, "Antisemitizmle mücadele konusunda açık bir taahhüde ihtiyacımız var. Aksi halde bizimle olmaz" ifadelerini kullandı. Berlin Yeşilleri de daha önce Sol Parti ve SPD ile üçlü koalisyonu tercih ettiklerini açıklamıştı.

SERAP GÜLER'DEN TARTIŞMALI PAYLAŞIM

Almanya Dışişleri Bakanlığı nezdinde Devlet Bakanı olan CDU'lu Serap Güler de seçimlerin ardından X platformunda Sol Parti'nin aldığı oy oranına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Güler paylaşımında, Sol Partili seçmeni dolaylı olarak antisemitizmle suçladı ve "Berlinlilerin en az yüzde 24,5'inin antisemitizmle bir sorunu yok. Çok yazık. En azından diğer merkez partilerin bununla bir sorunu olmalı ve bu partiyi sorumluluk makamına getirmemeli" ifadelerini kullandı.

Paylaşım, Sol Parti seçmenlerinin tamamının antisemitizm tartışmaları üzerinden genelleme yapılması bakımından siyasi tartışmaya konu oldu.

CDU VE SPD BÜYÜK OY KAYBI YAŞADI

Berlin Seçim İdaresi'nin saat 00.22 itibarıyla açıkladığı sayım sonuçlarına göre Sol Parti yüzde 25,7 ile ilk sırada yer alırken, CDU yüzde 18,8 ile ikinci oldu. AfD yüzde 16,1, Yeşiller yüzde 14,3, SPD ise yüzde 12,1 oy aldı.

CDU, 2023 seçimlerindeki yüzde 28,2'lik oy oranına göre yaklaşık 9,4 puan kaybetti. SPD'nin kaybı ise 6,3 puanı buldu. Sol Parti ise önceki seçime göre oyunu 13,5 puan artırdı.

Seçime katılım oranı, mevcut sayım sonuçlarına göre yüzde 74,3 olarak gerçekleşti. 2023'e kıyasla katılım 11,4 puan arttı.