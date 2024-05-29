Berlin’de dostluk pekiştirildi

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İKİNCİ Dünya Savaşı sonrası ‘İşgal kuvvetleri’ olarak bilinen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği (SB) Almanya’nın Batı ve Doğu’sunda yönetimi ele geçirmiş ve Almanya ikiye bölünmüştür.

Alman Anayasası’nın 23 Mayıs 1949’da kabulüyle ABD, İngiltere ve Fransa işgal bölgesinde Almanya Federal Cumhuriyeti (BRD), Sovyetler Birliği’nin hâkim olduğu bölgede de 7 Ekim 1949’da Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) kuruldu.

İşte geçen hafta Alman Anayasası’nın 75. yıldönümü, başkent Berlin’de ve Almanya’nın eski başkenti Bonn’da düzenlenen farklı etkinliklerle kutlandı.

Berlin’deki kutlamalara ve düzenlenen ‘Demokrasi Şenliği’ne Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ile eşi Brigitte Macron da katıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 75. yıl dönümü etkinliğine davet edilen tek yabancı devlet adamıydı.

Ve bu, bir Fransa Cumhurbaşkanı’nın Almanya’ya 2000 yılından bu yana, yani 24 yıl aradan sonra yaptığı ‘ilk resmi devlet ziyareti’ydi.

Dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac’ın 26-28 Haziran’da yaptığı resmi ziyaretten bu yana bir ilkti bu.

Macron’un Dresden ve Münster’i de kapsayan üç günlük bu resmi ziyareti sırasında tam bir dostluk sergilendi.

Bu ziyaret boyunca, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile eşi Elke Büdenbender’in ev sahipliğinde iki ülke ve haklar arasındaki dostluk pekiştirildi.

Ama iki ülke ve hakları arasındaki bu dostluğun temelleri 1960’lı yıllarda atıldı.

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ELYSEE SÖZLEŞMESİ

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı Konrad Adenauer ile dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle, 22 Ocak 1963 tarihinde Paris’keki Elysee Sarayı’nda iki ülke ve hakları arasında dostluğu içeren ‘Elysee Anlaşması’nı imzaladılar. Eğitim, öğrenci ve gençlik değişim programları, kültürel etkinlikler ve dil kursları aracılığıyla karşılıklı anlayış ve kabulün, dostluğun geliştirilmesini içeren Elysee Sözleşmesi, 56 yıl sonra 22 Ocak 2019 tarihinde dönemin Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından Almanya’nın Aachen kentinde imzalanan Aachen/Aix-la Chapelle Antlaşması ile derinleştirildi.

1963 yılında oluşturulan Fransız Alman Gençlik Ofisi öncüğündeki değişim programlarına şimdiye kadar iki ülkeden 9.6 milyondan fazla genç katılarak birbirlerini daha yakından tanıma imkânı bularak dostluklarını pekiştirdiler.

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Almanya ile Fransa, 1951 yılında Belçika, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg’la birlikte Avrupa Kömür ve Çelik Birliği (AKÇB), 1957 yılında da, aynı ülkelerle şu andaki Avrupa Birliği’nin (AB) ‘anası’ konumundaki Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun (AET) kurulmasına öncülük etti.

Tabii bu süre ve süreçte Almanya ile Fransız politikacılar ve devlet adamları arasındaki dostluk ilişkileri de gelişti.

Sonradan Fransa Cumhurbaşkanı olan dönemin Başbakanı Charles de Gaulle, kültürel, ekonomik ve politik ilişkilerin geliştirilmesi için Almanya Şansölyesi Konrad Adenauer’i 1958 yılında Fransa’nın kuzey doğusundaki Colombey-les-Deux-Églises köyündeki yazlığında ağırladı.

Bu buluşmayla dosluğun geliştirilmesi sinyalleri de yansıtıldı.

Daha sonraki yıllarda Almanya Başbakanı Helmut Schmidt (1974-1982) ile Fransa Cumhurbaşkanı Giscard d’Estaing (1974-1981) tam bir dayanışma ve dostluk sergilediler.

Birinci Dünya Savaşı’nda Almanya’nın Rheinland bölgesini işgal eden Fransız Kuvvetleri’nin mali işlerine bakan bir Fransız askerin oğlu olarak Almanya’nın Koblenz kentinde dünyaya gelen ve “Ben Almanya’da doğmuş ilk Fransa Cumhurbaşkanıyım” diyen Giscard d’Estaing ile Helmut Schmidt çok iyi dost oldular ve bu dostluğu ölünceye kadar sürdürdüler.

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EL ELE TUTUŞMALARI TARİHE GEÇTİ

Almanya’nın 16 yıl başbakanlığını yapan Helmut Kohl (1982-1998) ile Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterrand (1981-1995) da öyle.

Kohl ile Mitterrand’ın 1. Dünya Savaşı sırasında Alman ve Fransız kuvvetleri arasındaki sert çarpışmaların yaşandığı Fransa’nın Verdun kentinde ölenleri anarken 22 Eylül 1984’te el ele tutuşmaları tarihe geçti.

Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac (1995-2007) ile Almanya Şansölyesi Gerhard Schröder de çok iyi anlaşarak hep dostluk sergilediler.

2005-2007 yıllarında Almanya’nın başbakanlığını yapan Angela Merkel, Fransa’nın Cumhurbaşkanları Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy (2007-2012), François Hollande (2012-2017) ve 2017-2021 yıllarında Emmanuel Macron’la Avrupa politikasını yönlendirdi.

Ama hiçbiriyle de ‘dost’ olamadı.

Almanya’nın şu andaki Başbakanı Olaf Scholz ile Macron arasındaki ilişkiler de ‘mesafeli.’

İşte Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in bu daveti ve Macron’un ziyareti ile iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi için yeni bir sayfa açıldı.

Yani Berlin’de dostluklar pekiştirildi...