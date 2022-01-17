Berlin’de DİTİB gönüllülerinden örnek davranış!

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BERLİN DİTİB Eyalet Birliği aynı zamanda Türk Şehitlik Camisi Başkanı Yakup Ayar, her cumartesi günü kadın ve çocuk sığınma evine ve sokakta yaşayan evsizlere ikramda bulunduklarını söyledi. Ayar, “Sokakta yaşayan insanlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler ‚çorbada benim de tuzum olsun‘ diyenler, çorba dağıtımına katılabilir, çorba dağıtımını üstlenebilir ve destek verebilirler. Bizler karınca kararınca Berlin’de sokakta yaşayan evsizlere ve yardıma muhtaçlara yardım etmek istedik. Cemaatimizin ve üyelerimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projedeki ana gayemiz başta dinimizin gereği insanlığa ve yaşadığımız topluma faydalı olmakla beraber, sosyal topluma farkındalık kazandırmak ve ihsan şuurunu yaymaktır“ dedi.