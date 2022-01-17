Berlin’de DİTİB gönüllülerinden örnek davranış!

BERLİN DİTİB Eyalet Birliği aynı zamanda Türk Şehitlik Camisi Başkanı Yakup Ayar, her cumartesi günü kadın ve çocuk sığınma evine ve sokakta yaşayan evsizlere ikramda bulunduklarını söyledi. Ayar, “Sokakta yaşayan insanlara ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyenler ‚çorbada benim de tuzum olsun‘ diyenler, çorba dağıtımına katılabilir, çorba dağıtımını üstlenebilir ve destek verebilirler. Bizler karınca kararınca Berlin’de sokakta yaşayan evsizlere ve yardıma muhtaçlara yardım etmek istedik. Cemaatimizin ve üyelerimizin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz bu projedeki ana gayemiz başta dinimizin gereği insanlığa ve yaşadığımız topluma faydalı olmakla beraber, sosyal topluma farkındalık kazandırmak ve ihsan şuurunu yaymaktır“ dedi.HER YERDE YARDIM
Yardım kampanyasına katılan gönüllülere duyarlıklarından dolayı teşekkür eden Ayar, gönüllü ekiplerine eş zamanlı olarak mobil aş evinin de Berlin’in muhtelif sokak ve parklarında yaşayan evsizlere yardım götürdüğünü kaydetti. Ayar ayrıca, diğer ekibin de kadın ve çocuk sığınma evi sakinlerine sıcak yemek
, çorba ve tatlı ulaştırdıklarını söyleyerek, “Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ sözleriyle, İslam’ın sosyal yönünü ortaya koymuştur. Yüce dinimiz İslam yoksula, yetime, yaşlılarımıza kısacası yardıma muhtaç her insana yardım etmeyi emreder. Bizler de din, dil ve ırk ayrımı gözetmeden insani duygularımızı ön plana çıkararak insanlık görevimizi yerine getirdik. İkramımızla onların yüzünde oluşan sıcacık bir gülümsemenin tarifsiz olduğunu görmek bizleri de mutlu etti” diye konuştu.