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Berlin’de cinayet: Anne ve 2 çocuğu öldürüldü

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#Berlin#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER
Berlin’de cinayet: Anne ve 2 çocuğu öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 13:36

Berlin'de Mısır kökenli bir anne ile iki kız çocuğu öldürüldü. Olaya Berlin Savcılığı’nın el koyduğu belirtilirken soruşturmanın sürdürüleceği duyuruldu.

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Berlin Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü öğleden sonra 31 yaşındaki anne ile 5 ve 6 yaşlarındaki kız çocuklarının cesedi Berlin’in Marzahn kesimindeki oturdukları dairede komşuları tarafından bulundu. Yaklaşık 5 yıldır aynı binada yaşayan Mısır kökenli kadın ile çocuklarının, olayın ardından kayıplara karışan hayat arkadaşı tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüphe duyulduğu belirtildi. Olaya Berlin Savcılığı’nın el koyduğu ve soruşturmaların sürdürüldüğü açıklandı.

Berlin’de cinayet: Anne ve 2 çocuğu öldürüldü

Berlin’de cinayet: Anne ve 2 çocuğu öldürüldü

Berlin’de cinayet: Anne ve 2 çocuğu öldürüldü

Berlin’de cinayet: Anne ve 2 çocuğu öldürüldü

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#Berlin#Cinayet#AVRUPADAN HABERLER

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