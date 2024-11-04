Berlin’de cinayet: Anne ve 2 çocuğu öldürüldü

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Berlin Polisi’nden yapılan açıklamaya göre, pazar günü öğleden sonra 31 yaşındaki anne ile 5 ve 6 yaşlarındaki kız çocuklarının cesedi Berlin’in Marzahn kesimindeki oturdukları dairede komşuları tarafından bulundu. Yaklaşık 5 yıldır aynı binada yaşayan Mısır kökenli kadın ile çocuklarının, olayın ardından kayıplara karışan hayat arkadaşı tarafından öldürülmüş olabileceğinden şüphe duyulduğu belirtildi. Olaya Berlin Savcılığı’nın el koyduğu ve soruşturmaların sürdürüldüğü açıklandı.