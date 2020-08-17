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BERLİN
Haber Giriş: 17.08.2020 - 12:15,Son Güncelleme:

Berlin’de çetelere baskın

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Berlin’de çetelere baskın
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Berlin ve Brandenburg polisi organize suç örgütlerine yönelik baskınlar düzenledi.

BU sabah saat 06.00’da eş zamanlı gerçekleşen baskınlarla polis, her iki eyalette uyuşturucu satan, silah ticareti yapan ve soygunlar gerçekleştiren çete mensubu şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde aramalar yaptı. Merkezini Berlin’in oluşturduğu baskınlarda yüzden fazla polis görev yaptı. Kentin Charlottenburg, Wilmersdorf, Neukölln, Pankow, Reinickendorf ve Spandau semtlerinde bulunan çok sayıda ev ve iş yerine baskınlar yapılırken Brandenburg’da da bir adreste arama gerçekleşti.

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