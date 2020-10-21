Berlin’de çarşıda pazarda maske zorunlu

ALINAN önlemleri Berlin Eyalet Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı ile ortak düzenlediği basın toplantısında açıklayan Berlin Eyalet Başbakanı Michael Müller “Durum endişe verici. Tamamen kısıtlamayı önlemek için politikacıların fazla alacak önlemleri yok artık. Benim amacım tamamen kapanmayı önlemek” dedi. Müller, kentin en kalabalık 10 caddesi ile birlikte bit pazarları, hafta sonu pazarları ve Noel pazarlarında da maske takılmasının zorunlu olacağını söyledi. Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı da virüsün temasla geçtiğini hatırlatırken, fiziki temas sayısının düşürülmesi çağrısında bulundu. Kalaycı, dışarıda yapılacak kutlamalarda 50 olan sayının 25’e düşürüldüğünü kaydederken, özel buluşmaların da beş kişiyle sınırlandırılacağını kaydetti. Kalaycı Berlinlilere “Alınan kararlara katkı sunun” çağrısı yaptı.

‘YAPTIKLARI BENCİLLİK’

Berlin senatosu geçen hafta, restoran, bar ve eğlence yerlerinin 23.00 ile 06.00 saatleri arasında kapanması yönünde karar aldı. Senato ayrıca aynı zaman diliminde alkol satışını da yasaklamıştı. Berlin’de 11 işletme sahibi kararın iptali için mahkemeye itirazda bulunmuştu. Mahkeme itirazı kabul etmişti. Bir soru üzerine bu konuyla ilgili ise Başbakan Müller “Başvuranları biraz bencil olarak değerlendiriyorum. Kararı bir zafer olarak görmemek gerekir. Burada insan hayatını tehlikeye atmak söz konusu” dedi. Berlin’de maske takılmasının zorunlu olacağı caddeler şunlar: Tauentzienstrasse (Schöneberg), Wilmersdorfer Strasse (Charlottenburg), Kurfürstendamm (Charlottenburg-Wilmersdorf), Altstadt Spandau, Schlossstrasse (Steglitz), Bergmannstrasse (Kreuzberg), Friedrichstrasse (Mitte), Karl Marx Strasse (Neukölln), Bölschestrasse (Köpenick) ve Alte Schönhauser Strasse (Mitte).

BERLİN’DE SON 24 SAATTEKİ DURUM

Robert Koch Enstitüsü’nün verilerine göre Berlin’de son 24 saatte yeni vaka sayısı son bir günde iyileşenlerin iki katından fazla. Son bir günde 822 yeni vaka tespit edilirken, son 24 saat içinde 341 kişi de koronavirüsü yenerek tamamen iyileşti. Koronaviurüsün tespit edildiği ilk günden bugüne toplam korana vaka sayısı 22 bin 726’ya yükseldi. Son bir günde iki kişinin hayatını kaybetmesiyle birlikte kentte koronavirüs kaynaklı ölümlerin sayısı 243 oldu. Toplam 16 bin 759 kişi de koronavirüsü yenerek yeniden sağlığına kavuştu. Kentte bulaş oranı 1.11 olarak açıklandı.