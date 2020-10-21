Berlin’de cami ve iş yerlerine hibe baskını

BERLİN Başsavcılığı’nın emriyle bu sabah İslam Federasyonu’na bağlı Mevlana Cami Derneği’nin de aralarında bulunduğu altı adrese yapılan baskınlarda delil toplandı. 150 polisin yer aldığı baskınlarda dernek, iş yeri ve evlerde arama yapılırken, bilgisayarlara, cep telefonlarına ve çok sayıda evraka el kondu.

TWITTER’DAN DUYURDU

Berlin Başsavcılığı sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı “Üç zanlı haksız yere korona hibe yardımına başvurdu ve parayı aldı. Kreuzberg’deki bir caminin hesabına da para yattı. Aralarında caminin de bulunduğu altı adreste arama yapılıyor. Verilen zarar yaklaşık 70 bin euro” paylaşımıyla baskınları duyurdu. PR AJANSI VE BALIKÇI DA ARANDI

Polisten alınan bilgiye göre Mevlana Cami Derneği’nin dışında PR Ajansı ve bir de balıkçıda arama yapıldı. 36, 43 ve 58 yaşlarındaki şüphelilerin evleri de basıldı. B.Z gazetesine açıklama yapan bir polis sözcüsü “Üç şüphelinin birbirinden bağımsız olmadıklarına ilişkin bilgi var” dedi.

‘YASALARA AYKIRI BİR DURUM YOK’

Mevlana Cami’ye yapılan baskına tepki gösteren İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici “Alınan karara göre iş yerleri ve dernekler korona hibesinden yararlanıyor. Cami derneği de yasal hakkını kullanarak başvurdu ve parayı aldı. Para, başvuruda belirtilen amaca uygun kullanıldı. Polisle baskın yapmak yerine evrakları inceleseler zaten durum anlaşılacak. Yasalara aykırı bir durum yok” dedi.