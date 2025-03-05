×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Berlin’de Bursa rüzgarı

Güncelleme Tarihi:

#ITB Berlin Fuarı#Bursa#AVRUPADAN HABERLER
Berlin’de Bursa rüzgarı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 19:22

Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, dünyanın en büyük üç turizm organizasyonu arasında gösterilen ITB Berlin fuarında Bursa’yı tanıttı.

Haberin Devamı

Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, dünyanın en büyük üç turizm organizasyonu arasında gösterilen ITB Berlin fuarında yerini aldı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na (TGA) ait Türkiye standında Bursa’yı tanıtan Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, fuara katılım gösteren global tur operatörleri ile bir araya gelerek B2B görüşmeler gerçekleştirdi. Fuara, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BTSO 42. Meslek Komitesi Başkanı Erol Bodur, Bursalı turizm profesyonelleri Ali Taşpınar ve Bünyamin Koçak, Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Mikdat Süzgen katıldı. Dünyanın en prestijli turizm ve seyahat fuarlarından biri olan ITB Uluslararası Berlin Turizm Fuarı’nda Bursa’nın eşsiz değerlerini dünyanın dört bir köşesinden fuara katılan profesyonellere aktarıldı.

Haberin Devamı

Berlin’de Bursa rüzgarı

BURSA ALMANYA ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENECEK
Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği Başkanı Oktay Yılmaz, Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağı (EHTTA) Başkanı İtalya’nın Montegrotto Terme Belediye Başkanı Riccardo Mortandello ile bir araya geldi. Başkan Yılmaz, Yenişehir Havalimanı’ndan başlayacak olan Düsseldorf ve Stutgart uçuşlarına yönelik Bursa adına PR çalışmaları yapılarak Bursa ve Almanya arasındaki turizm bağını güçlendirecek çalışmalar yürüteceklerini ifade etti. Yılmaz ayrıca, yapılacak olan organizasyon çerçevesinde Alman turizm profesyonellerine yönelik Bursalı turizmcilerin de iştirakleriyle B2B toplantısı düzenleyeceklerini kaydetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ITB Berlin Fuarı#Bursa#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!