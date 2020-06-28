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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 11:08,Son Güncelleme:

Berlin’de ‘Black Lives Matter’ mitingi

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Berlin’de ‘Black Lives Matter’ mitingi
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Almanya’nın başkenti Berlin’de geçen ay ABD’de polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Hayatı Önemlidir) mitingi yapıldı.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de bulunan Zafer Anıtı’nda toplanan yaklaşık bin 500 kişi ABD’de geçen ay polis tarafından öldürülen siyahi George Floyd için ‘Black Lives Matter’ (Siyahların Hayatı Önemlidir) mitingi düzenledi. Mitinge sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucu 30 bine yakın kişinin katılması beklenirken, katılım beklenenin çok altında gerçekleşti. Göstericilerin, miting sırasında sosyal mesafe kuralı nedeni ile yerlere 1.5 metre aralıklarla şeritler çektiği görülürken, çoğunluk ise maske takmaya özen gösterdi.

Berlin’de ‘Black Lives Matter’ mitingi

Berlin polisi miting bölgesinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Polis, sık sık araçlardan anonslar yaparak, maske takılması ve sosyal mesafe kuralına uyulması için çağrıda bulundu. Mitingde konuşma yapan göstericiler dünya genelinde ve Almanya’da artan ırkçılığa dikkat çekti. Göstericiler, yaşadığımız yüzyılda bile bazılarının hâlâ sömürgeci kafayla hareket ettiğini ve siyahileri insan olarak görmediğini vurguladı.

Berlin’de ‘Black Lives Matter’ mitingi

Protestocular, dünya genelinde ezilen ve dışlananların, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı birlikte mücadele etmesi gerektiğinin altını çizdi. Göstericiler, ellerinde taşıdıkları pankartlara ise ‘Siyahilerin Hayatı Değerlidir’, ‘Polis Şiddeti Öldürüyor’, ‘Nefes Alamıyorum’, ‘Irkçılık İnsanlık Suçudur’ ifadelerini kullandılar. Protestocular mitingin ardından olaysız bir şekilde dağıldı. Öte yandan 2 hafta önce başkentte bulunan Alexanderplatz Meydanı’nda düzenlenen mitinge 15 bin kişi katılmıştı.

Berlin’de ‘Black Lives Matter’ mitingi

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