Boateng futbolu Berlin'de bırakmak istiyor

Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Kevin Prince Boateng'in hayali alt yapısından yetiştiği Hertha Berlin'de futbol kariyerini noktalamak. Sosyal medya hesabı Instegram üzerinden Bayern Münih'te oynayan kardeşi Jerome Boateng ile karşılıklı yaptıkları görüntülü konuşmayı yayınlayan yıldız futbolcu “Kariyerimi kardeşimle birlikte Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynayarak tamamlamak bir rüya olur” dedi. 34 yaşındaki Kevin Boateng'in bu isteğini karşılıksız bırakmayan 32 yaşındaki Jerome Boateng ise “Neden olmasın. Futbolda ne olacağı bilinmez” cevabıyla açık kapı bıraktı.

Hertha Berlin menajeri Michael Preetz ise Boateng kardeşlerin Hertha'da oynama isteğine şu cümlelerle değerlendirdi: “Her iki futbolcunun hem Berlin hem de Hertha Berlin ile böylesi sıkı bağlarının bulunduğunu duymak çok güzel. Berlinli iki futbolcu kariyerlerinde büyük başarılar elde ettiler. İki büyük futbolcunun tekrar harika bir şehir olan Berlin'e geri dönme istekleri anlaşılır ve bu istek beni çok sevindirdi.” Ancak Boateng kardeşlerin Hertha'da oynamaları çok kolay görünmüyor. Tasarruf önlemleri hayata geçiren Hertha'nın iki futbolcunun maliyetini karşılaması pek olası görünmüyor.

Berlin doğumlu iki kardeş Hertha Berlin alt yapısında yetişti. Kısa bir süre birlikte Hertha Berlin'de de oynayan Boateng kardeşler daha sonra farklı takımlara transfer oldular. Babaları Ganalı, anneleri de Alman olan iki futbolcu milli takımda birbirine rakip de oldu. 2010 Dünya Şampiyonası'nda küçük kardeş Jerome Boateng Alman milli takımı forması giyerken, Kevin Boateng ise babasının ülkesi Gana milli takım formasıyla sahaya çıktı. Dünya kupasında birbirine rakip olan kardeşler, bu maçla dünya futbol tarihine geçtiler.