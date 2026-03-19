Berlin'de baba katiline 10 yıl hapis

Üç hafta süren davanın ardından kararını açıklayan mahkeme, cinayetin "haince" işlendiğini kaydetti. İddianameye göre, 50 yaşındaki R., 14 Eylül 2025 gecesi kendisine verilen anahtarla babasının Berlin-Buch semtindeki dairesine gizlice girdi. Uyumakta olan yaşlı adama önce bir marangoz çekiciyle kafasına defalarca vurdu, ardından bir av bıçağıyla saldırarak öldürdü.

Olaydan birkaç gün sonra gittiği hastanede doktorlara cinayeti itiraf eden R., polisin olay yerinde babasının cansız bedenini bulması üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savunmaya göre R., eyleminin gerekçesi olarak "hayatından memnun olmadığını ve hem kendini hem de babasını öldürmek istediğini" söyledi.

Mahkeme, verdiği 10 yıllık hapis cezası kararında sanığın ruhsal durumunu göz önünde bulundurdu. Açıklamada, "Sanığın ağır bir depresif dönem geçirdiği ve bu nedenle olay anında davranışlarını kontrol etme yetisinin önemli ölçüde kısıtlanmış olabileceği ihtimal dışı bırakılamaz" denildi.