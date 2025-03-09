×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Berlin’de askeri araçlar kundaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Berlin#Kundaklama#Askeri Araç
Berlin’de askeri araçlar kundaklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 10:45

Almanya’nın başkenti Berlin’de sonradan aşırı solcu oldukları ortaya çıkan bir grup tarafından askeri araçlar kundaklandı. Kundaklamayı “Gündem 2029 Grubu” isimli sol bir örgüt üstlendi.

Haberin Devamı

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Berlin’in Spandau İlçesi’ndeki MAN tesislerine perşembe gecesi giren bir grup, bakımlarının yapılması için bırakılan 7 askeri aracı kundakladı. Atılan molotofkokteyleri nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa bir içinde söndürülse de, askeri araçlarda büyük ölçüde hasar meydana geldi. Kundaklamayı daha sonra “Gündem 2029 Grubu” adlı aşırı solcu bir örgüt üstlendi. Söz konusu örgüt, sosyal medyada “Silahlanmaya hayır! Silah ihracına hayır! Zorunlu askerliğe hayır! Halkların barışı için!” içerikli bir video paylaştı. Berlin polisi, soruşturmaların sürdürüldüğünü, ancak şu ana kadar saldırganların izine rastlanamadığını açıkladı.

Berlin’de askeri araçlar kundaklandı

Berlin’de askeri araçlar kundaklandı


 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berlin#Kundaklama#Askeri Araç

BAKMADAN GEÇME!