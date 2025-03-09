Berlin’de askeri araçlar kundaklandı

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Berlin polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Berlin’in Spandau İlçesi’ndeki MAN tesislerine perşembe gecesi giren bir grup, bakımlarının yapılması için bırakılan 7 askeri aracı kundakladı. Atılan molotofkokteyleri nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa bir içinde söndürülse de, askeri araçlarda büyük ölçüde hasar meydana geldi. Kundaklamayı daha sonra “Gündem 2029 Grubu” adlı aşırı solcu bir örgüt üstlendi. Söz konusu örgüt, sosyal medyada “Silahlanmaya hayır! Silah ihracına hayır! Zorunlu askerliğe hayır! Halkların barışı için!” içerikli bir video paylaştı. Berlin polisi, soruşturmaların sürdürüldüğünü, ancak şu ana kadar saldırganların izine rastlanamadığını açıkladı.

