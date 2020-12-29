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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 29.12.2020 - 17:46 | Son Güncelleme:

Berlin’de aşı merkezi kapandı

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Berlin’de aşı merkezi kapandı
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Almanya’da 27 Aralık’ta aşılamaya başlandı. 16 eyaletin tümünde aşı merkezleri kuruldu. Berlin’de de aşı yapılacak altı merkez belirlenmişti. Şimdi bu merkezlerden biri yeteri kadar talep olmadığı gerekçesiyle kapandı.

KENTİN doğu kesiminde yer alan Treptow Park’ın girişinde konserlerin yapıldığı Arena Konser Salonu, aşı merkezine dönüştürülmüştü. Pazar günü kapısının önünde kuyruk oluşan salona pazartesi günü ise beklenen ilgi olmamıştı. Salı günü de çok az sayıda kişi aşı olmak için gelince, merkez geçici olarak kapatıldı. Ağırlıklı olarak hasta bakıcıların ve diğer sağlık çalışanlarının aşı olması için oluşturan merkezi Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı da birlikte incelemişti. Günde 5 bin kişinin aşısı yapılacak şekilde planlanan merkezde, pazar günü 228 kişinin aşı olmuştu.

Berlin’de aşı merkezi kapandı

Sağlık personelinin çalıştıkları kurumlardan izin alamadıkları için aşı olmaya gelemedikleri belirtildi. Focus dergisi ve Bild, konuyla ilgili yaptıkları haberlerde, personel azlığı nedeniyle hastane, yurt ve diğer bakım merkezlerinin çalışanlara aşı için izin veremediklerini yazdılar.

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