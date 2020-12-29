Berlin’de aşı merkezi kapandı

KENTİN doğu kesiminde yer alan Treptow Park’ın girişinde konserlerin yapıldığı Arena Konser Salonu, aşı merkezine dönüştürülmüştü. Pazar günü kapısının önünde kuyruk oluşan salona pazartesi günü ise beklenen ilgi olmamıştı. Salı günü de çok az sayıda kişi aşı olmak için gelince, merkez geçici olarak kapatıldı. Ağırlıklı olarak hasta bakıcıların ve diğer sağlık çalışanlarının aşı olması için oluşturan merkezi Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı da birlikte incelemişti. Günde 5 bin kişinin aşısı yapılacak şekilde planlanan merkezde, pazar günü 228 kişinin aşı olmuştu.

Sağlık personelinin çalıştıkları kurumlardan izin alamadıkları için aşı olmaya gelemedikleri belirtildi. Focus dergisi ve Bild, konuyla ilgili yaptıkları haberlerde, personel azlığı nedeniyle hastane, yurt ve diğer bakım merkezlerinin çalışanlara aşı için izin veremediklerini yazdılar.