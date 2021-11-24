Berlin’de artık aşısızlar için hayat çok zor olacak!

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ÇALIŞANLAR, yalnızca aşılanmış, iyileşmiş veya test yaptırmışsa iş başı yapabilecek. Aşılı ve iyileşmiş kişiler durumlarını sarı aşı karnesi ya da dijital aşı pasaportuyla belgelemek, bunlar yoksa resmi bir korona negatif test sonucu ibraz etmek zorunda. Almanya’da işverenler haftada iki test, devlet ise bir kez ücretsiz test yapılmasına imkân sağlıyor. Diğer yandan işveren kuralları uygulamazsa ceza alacak. Ayrıca 3G’ye uymayan çalışanların maaş kesintisi hatta işten çıkartılma riski de bulunuyor.

Berlin’de 2G VE 2G PLUS GELDİ

Artan korona vaka sayıları nedeniyle birçok eyalette federal yasaların yanı sıra eyaletler de ek kısıtlamalar getirdi. Berlin Senatosu akşam geç saatlere kadar süren toplantının ardından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı. Senato, özellikle kapalı mekânlara girişte 2G ve 2G Plus uygulamasıyla aşı olmayanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler hayata geçirdi.

SÜPERMARKETLER İSTİSNA

Berlin’de cumartesi gününden itibaren perakende satışların yapıldığı dükkânlar da dahil olmak üzere birçok kapalı mekâna 2G kuralı kapsamında sadece aşı olanlar veya iyileşenler girebiliyor. Eczane ve temel ihtiyaçların karşılandığı süpermarketler ise istisna tutuldu. Sadece aşılılar ile iyileşenlerin girebildiği mekânlarda ise ayrıca 2G Plus kuralı geçerli olacak. Yani buna göre gastronomi sektöründe cafe ve restoranlara 2G kapsamındaki müşteriler alınırken, müşteriler mekân içinde yerlerinden kalktıkları zaman maske kullanmak zorunda kalacak. Ancak disko ve benzeri dans etkinliklerinin yapıldığı mekânlarda, aşılılar ve iyileşenlerden içeri girebilmeleri içn bir de negatif test istenecek. Spor salonları ve kültürel etkinliklere de sadece aşılılar ve iyileşenler girebilecek. Otel ve konaklama sektöründe de 2G kuralı uygulanacak. 2G kuralın geçerli olduğu kuaförlük gibi temasın yakın olduğu hizmet sektöründe ise işletme sahipleri, müşteriden ayrıca test isteyip istememesine kendisi karar verecek. Test istenmezse müşterinin mekâna girdiği zaman maske kullanması gerekecek.