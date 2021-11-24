Berlin’de artık aşısızlar için hayat çok zor olacak!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İkinci kripto vurgunu Paralar buhar olduİkinci kripto vurgunu! Paralar buhar oldu#Hecoin
Türkiye yağışlı havaya teslim Her yerde yağış var... Sağanak ve kar uyarısıTürkiye yağışlı havaya teslim! Her yerde yağış var... Sağanak ve kar uyarısı#Meteoroloji
Şampiyonlar Ligine Halil Umut Meler damgası Derbiden 2 gün sonra...Şampiyonlar Ligi'ne Halil Umut Meler damgası! Derbiden 2 gün sonra...#Halil Umut Meler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Sorunlara kalıcı çözüm üretmemiz gerekiyor#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay Toplu ödeme yapılırsa...Emeklilik, EYT ve ek göstergeyle ilgili önemli detay! Toplu ödeme yapılırsa...#Tazminat
Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri Beni kimse sevmiyor oldu...Dövüldü, aç bırakıldı, zehirlendi:.. Son sözleri "Beni kimse sevmiyor" oldu...#İngiltere
Burası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttıBurası ne İstanbul ne Ankara... Konut fiyatları 1 yılda yüzde 70 arttı#Gaziantep
Şaşırtan karar İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağıŞaşırtan karar! İnsanlar sokakta, kedilere sokağa çıkma yasağı #Avustralya
Dünyanın son umudu göreve başladı... NASAdan tarihi adım'Dünyanın son umudu' göreve başladı... NASA'dan tarihi adım#NASA
Akılalmaz çözüm Beşikteki bebekleri evlendiriyorlar...Akılalmaz çözüm! Beşikteki bebekleri evlendiriyorlar...#Afganistan
15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi İsyan ettiler15 bin nüfuslu sitenin doğal gazı kesildi! İsyan ettiler#Doğal Gaz
Hapiste haksız yere 15 bin 487 gün yattıHapiste haksız yere 15 bin 487 gün yattı! #ABD
Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü Saniye saniye o anlar...Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Saniye saniye o anlar...#Adana
Tanrının gözünde 29 yıldır evliyizTanrı'nın gözünde 29 yıldır evliyiz!#Keanu Reeves
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz FahriyeBoşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!#Fahriye Evcen
HABERLERAvrupa Haberleri

Berlin’de artık aşısızlar için hayat çok zor olacak!

#3G #2G #Koronavirüs
Berlin’de artık aşısızlar için hayat çok zor olacak

Bugünden itibaren Almanya’da hayat özellikle aşı olmayanlar için daha zor olacak. İş yerlerinde 3G kuralını da içeren yeni Enfeksiyondan Korunma Yasası bugün yürürlüğe girdi. Bugünden itibaren ülke çapında tüm toplu taşıma araçlarında, trenler, otobüs ve tramvaylarda 3G kuralı geçerli. Yani araçlara binmek için ya aşılı olmak ya koronayı atlamış olmak ya da resmi negatif korona test belgesi gerekiyor.

Haberin Devamı

ÇALIŞANLAR, yalnızca aşılanmış, iyileşmiş veya test yaptırmışsa iş başı yapabilecek. Aşılı ve iyileşmiş kişiler durumlarını sarı aşı karnesi ya da dijital aşı pasaportuyla belgelemek, bunlar yoksa resmi bir korona negatif test sonucu ibraz etmek zorunda. Almanya’da işverenler haftada iki test, devlet ise bir kez ücretsiz test yapılmasına imkân sağlıyor. Diğer yandan işveren kuralları uygulamazsa ceza alacak. Ayrıca 3G’ye uymayan çalışanların maaş kesintisi hatta işten çıkartılma riski de bulunuyor.

Berlin’de 2G VE 2G PLUS GELDİ
Artan korona vaka sayıları nedeniyle birçok eyalette federal yasaların yanı sıra eyaletler de ek kısıtlamalar getirdi. Berlin Senatosu akşam geç saatlere kadar süren toplantının ardından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla yeni kararlar aldı. Senato, özellikle kapalı mekânlara girişte 2G ve 2G Plus uygulamasıyla aşı olmayanlara yönelik kısıtlayıcı tedbirler hayata geçirdi.

SÜPERMARKETLER İSTİSNA
Berlin’de cumartesi gününden itibaren perakende satışların yapıldığı dükkânlar da dahil olmak üzere birçok kapalı mekâna 2G kuralı kapsamında sadece aşı olanlar veya iyileşenler girebiliyor. Eczane ve temel ihtiyaçların karşılandığı süpermarketler ise istisna tutuldu. Sadece aşılılar ile iyileşenlerin girebildiği mekânlarda ise ayrıca 2G Plus kuralı geçerli olacak. Yani buna göre gastronomi sektöründe cafe ve restoranlara 2G kapsamındaki müşteriler alınırken, müşteriler mekân içinde yerlerinden kalktıkları zaman maske kullanmak zorunda kalacak. Ancak disko ve benzeri dans etkinliklerinin yapıldığı mekânlarda, aşılılar ve iyileşenlerden içeri girebilmeleri içn bir de negatif test istenecek. Spor salonları ve kültürel etkinliklere de sadece aşılılar ve iyileşenler girebilecek. Otel ve konaklama sektöründe de 2G kuralı uygulanacak. 2G kuralın geçerli olduğu kuaförlük gibi temasın yakın olduğu hizmet sektöründe ise işletme sahipleri, müşteriden ayrıca test isteyip istememesine kendisi karar verecek. Test istenmezse müşterinin mekâna girdiği zaman maske kullanması gerekecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#3G #2G #Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

25 yıl önce aynı karede şimdi aynı sette

#Zeynep Kankonde